Lemina yerini Ömer Bayram'a bıraktı

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 56. dakikada olan pozisyonda sakatlandı ve daha sonra oyuna devam edemedi.



Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi. Müsabakanın 56. dakikasında ceza sahası içinde olan pozisyonda yerde kalan Lemina 59. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. - İSTANBUL