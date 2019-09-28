Son Dakika Haberleri: Lemina yerini Ömer Bayram'a bıraktı
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Lemina yerini Ömer Bayram'a bıraktı

23 dakika önce

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 56. dakikada olan pozisyonda sakatlandı ve daha sonra oyuna devam edemedi.

Lemina yerini Ömer Bayram'a bıraktı, System.String[]

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 56. dakikada olan pozisyonda sakatlandı ve daha sonra oyuna devam edemedi.


Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi. Müsabakanın 56. dakikasında ceza sahası içinde olan pozisyonda yerde kalan Lemina 59. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. - İSTANBUL

Galatasaray, Ömer Bayram, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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