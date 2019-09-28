Lemina yerini Ömer Bayram'a bıraktı
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Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 56. dakikada olan pozisyonda sakatlandı ve daha sonra oyuna devam edemedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 56. dakikada olan pozisyonda sakatlandı ve daha sonra oyuna devam edemedi.
Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi. Müsabakanın 56. dakikasında ceza sahası içinde olan pozisyonda yerde kalan Lemina 59. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. - İSTANBUL
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