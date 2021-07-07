Lemnis Gate için PC Beta tarihi belirlendi!

Bahsedilen beta, iki mod, dört harita, oyunun Operatiflerinin yedisinin tümü ve kilidini açıp ana oyuna taşıyabileceğiniz bazı özel görünümler sunacak. Aşağıda, Lemnis Gate için en son geliştirici günlüğüne göz atabilirsiniz.

Bilmeyenler için, oyun sırayla gerçekleşen bir nişancı oyunudur ve her katılımcının kendilerini konumlandırmak, birini patlatmak vb. için 25 saniyesi vardır ve tüm eylemler aynı anda gerçekleşir. Daha sonra sonuçları izler ve sonraki 25 saniyelik tura geçersiniz (toplamda 5 tur vardır). Konsepti açıklamak biraz zor, ancak yukarıdaki video bunu oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte oyun beta sürümüne dahil edilenlerin tam listesi:

"Beta, dört harita ve iki oyun modu içerecek ve oyunculara Lemnis Kapısı'nda onları bekleyen taktiksel zorlukların tadına varacak. Mevcut iki moddan ilki olan Retrieve XM, Tectonic Wells ve Quarry haritalarında gerçekleşir.

Oyuncular, süre dolmadan önce en Egzotik Maddeyi (XM) toplamak için rekabet ederken stratejilerinin bir parçası olarak bu çeşitli manzaralardan yararlanmaları gerekecek. Hakimiyet, oyuncuların Chimera ve Arbor haritalarında bölgeyi kontrol etmek için rekabet ederken rakibi alt etmeye ve zekasıyla alt etmeye çalışacakları mevcut ikinci moddur."

LEMNIS GATE ÇIKIŞ TARİHİ

Lemnis Gate, 3 Ağustos'ta PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 ve PS5 için çıkıyor.