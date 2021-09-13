Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'a 16-5 yenildi.
Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Rakibine 16-5 yenilen milli takımın gollerini Ömer Sezai Şaylı (2), Metin Karabenli (2) ve Efe Kuloğlu kaydetti.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.40'ta Gürcistan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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