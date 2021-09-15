Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası'nın 13-16 klasman maçında ev sahibi Malta'ya mağlup oldu.
Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, ev sahibi ekip karşısında ilk çeyreği 8-3 önde tamamladı. Milli takım, son çeyrekte rakibinin 5 golüne karşılık veremedi ve müsabakanın normal süresi 8-8 bitti.
Penaltı atışlarında Malta, ay-yıldızlı ekibe 5-3 üstünlük sağladı ve havuzdan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Türkiye, 18 Eylül Cumartesi günü 15'incilik maçında Belarus'la karşılaşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası - Son Dakika Spor