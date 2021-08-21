Türkiye, LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'ya 23-4 mağlup oldu.
Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.
Sibenik kentindeki müsabakayı 23-4 kaybeden milli takımın gollerini Elif Gürelli, Duru Danişmend, Gülfem Tuna ve Derin Pehlivanoğlu attı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 23 Ağustos Pazartesi günü TSİ 20.30'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyona, 29 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › LEN Kadınlar Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası - Son Dakika Spor