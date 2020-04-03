Lena Erdil, koronavirüs salgını sonrası dünya şampiyonluğuna odaklandı - Son Dakika
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Lena Erdil, koronavirüs salgını sonrası dünya şampiyonluğuna odaklandı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok yarışı iptal edilen dünya şampiyonu rüzgar sörfçü Lena Erdil, 2020'de kalan yarışları kazanarak yine dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok yarışı iptal edilen dünya şampiyonu rüzgar sörfçü Lena Erdil, 2020'de kalan yarışları kazanarak yine dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Almanya'da yaşayan Lena, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında Almanya'nın durumu, bu yıl ve gelecekteki hedefleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Koronavirüs sebebiyle Almanya'da alınan önlemleri anlatan Lena Erdil, "İtalya ve İspanya ile karşılaştırılınca biraz daha az sıkı kurallar var. Hala yalnız veya birlikte yaşadığın kişilerle yürüyüş yapmak için parka, sokağa çıkabiliyorsun. İşe gidenler de var ama 'bir şekilde halledebiliyorsan işini evinden yap' diyorlar. 'İşin gereği dışarı çıkman gerekiyorsa, gitmeye devam et' yaklaşımındalar. Herkesin evde kalması ekonomiye de çok büyük bir yük oluyor. Hem mümkün olduğunda birbirimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar hem de ekonomi devam etsin, ülke tamamen çökmesin diye böyle bir yaklaşım bulmuşlar." diye konuştu.

Salgının Avrupa'da artmasından önce kış antrenmanları yaptığını aktaran 31 yaşındaki sporcu, "Aslında şu anda yarışıyor olacaktım. Fransa'da yarışım vardı. İlk bu yarış iptal oldu. Sonra Japonya ve Kore'de mayısta yapılacak Dünya Kupası yarışları iptal edildi. İngiltere ve İspanya, uçuşları durdurma kararı vermeden önce Almanya'ya döndüm. Geçen sene Almanya'ya taşınmıştım. Burada hava çok soğuk ve sörf için uygun değil. Hamburg'da yaşıyorum. Deniz kenarına gitmek de yasaklandı. Sörf imkanım yok ama balkonda ve evde kendi spor salonumu kurdum. Daha çok vücut ağırlığı ile çalışıyorum, koşuyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunan Lena, şunları kaydetti:

"Yapabileceğimiz tek şey evde kalmak. Bu çok küçük bir şeymiş gibi görülüyor ama bir şekilde virüsün çoğalmaması ve daha çok kişiye bulaşmaması için yapabileceğimiz tek şey bu. Özellikle yaşlı insanları etkileyen bir virüs. Ne kadar çok görmek ve yanlarında olmak istesek de büyüklerimizi ziyaret etmemeye çalışalım. Büyüklerimize telefon veya görüntülü konuşmayla ulaşabiliriz."

"Daha güçlü olmak için bu süreci değerlendireceğim"

Lena Erdil, koronavirüs nedeniyle evde kaldığı dönemde daha çok antrenman yapacağını ve bu süreci daha güçlü olmak için değerlendireceğini söyledi.

Önündeki ilk yarışın eylül ayında olacağını vurgulayan Lena, "Şu anda yarışlar iptal olmaya devam ediyor. En son hazirandaki yarışı da iptal ettiler. İlk yarışımız eylül gibi görünüyor. Onun iptal olmayacağını düşünüyorum. Sezon bu şekilde ertelenmiş oldu. Biz de pozitif bakmaya çalışıyoruz. Daha çok antrenman yapmak ve daha güçlü olmak için bu süreci değerlendirmeye çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Lena, 2024'te olimpiyatta yarışmak istediğini belirterek, "Kaç yarış olacak bilmiyorum ama şu anda hedefim 2020'de dünya şampiyonu olmak. 2024 için ayrıca olimpik bir hedef ekledim. Rüzgar sörfünde olimpik sınıf değişti ve farklı bir malzeme geldi. Benim de sevdiğim bir malzeme. O yüzden bundan sonra olimpik sporcu olacağım." diye konuştu.

Kişisel sponsoruyla yollarını ayırdığını anlatan Lena Erdil, "Sponsorsuzluk büyük sıkıntı. Yeni markalarla güzel iş birlikleri yapmak istiyorum. İlgilenen markalar varsa benimle iletişime geçebilirler." diyerek sözlerini tamamladı.

Lena Erdil, koronavirüs salgını sonrası dünya şampiyonluğuna odaklandı

Koronavirüs, İspanya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:22 Kaynak: AA

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