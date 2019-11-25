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Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu
6 saat önce
Milli rüzgar sörfçüsü Lena Erdil, Yeni Kaledonya'da düzenlenen 2019 Bureau Valle Dream Cup'ta üçüncü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Milli rüzgar sörfçüsü Lena Erdil, Yeni Kaledonya'da düzenlenen 2019 Bureau Valle Dream Cup'ta üçüncü oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 18-23 Kasım'da düzenlenen turnuvada, Türkiye'yi Lena Erdil temsil etti.
Turnuvada Lena, slalom kadın kategorisinde 3. sırada yer aldı. Birinciliği Fransa'dan Marion Mortefon, ikinciliği ise yine Fransa'dan Delphine Cousin Questel kazandı.
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