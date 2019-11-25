Son Dakika Haberleri: Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu
Son Dakika Spor Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu - Son Dakika Spor

Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu

6 saat önce

Milli rüzgar sörfçüsü Lena Erdil, Yeni Kaledonya'da düzenlenen 2019 Bureau Valle Dream Cup'ta üçüncü oldu.

Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu, System.String[]

Milli rüzgar sörfçüsü Lena Erdil, Yeni Kaledonya'da düzenlenen 2019 Bureau Valle Dream Cup'ta üçüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 18-23 Kasım'da düzenlenen turnuvada, Türkiye'yi Lena Erdil temsil etti.

Turnuvada Lena, slalom kadın kategorisinde 3. sırada yer aldı. Birinciliği Fransa'dan Marion Mortefon, ikinciliği ise yine Fransa'dan Delphine Cousin Questel kazandı.

Yeni Kaledonya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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