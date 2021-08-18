Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerinin yüreklerine su serpti.

"ZOR GÜNLERİN GERİDE KALMASINA AZ KALDI"

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Bir gün önce Instagram'dan fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoları alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit'te dünyaya geldi. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi aldı. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine de sahip. Her zaman eğitimine önem veren Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Boğaç Aksoy, son olarak Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon rol aldı.