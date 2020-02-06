Lenf kanserinden yaşamını yitiren polis, toprağa verildi - Son Dakika
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Lenf kanserinden yaşamını yitiren polis, toprağa verildi

6 saat önce

İSTANBUL'da, yakalandığı lenf kanseri hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Hakkı Acar (29), memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

Lenf kanserinden yaşamını yitiren polis, toprağa verildi, System.String[]

İSTANBUL'da, yakalandığı lenf kanseri hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Hakkı Acar (29), memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde çevik kuvvet polisi olarak görev yapan Hakkı Acar, yaklaşık 6 aydır lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da görev yapan evli ve 1 çocuk babası Hakkı Acar'ın cenazesi, memleketi Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesine getirildi. Burada Hakkı Acar için cenaze töreni düzenlendi. Törene Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Jandarma Komutanı Teğmen Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Algül, ilçe protokol üyeleri, polis arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Çay Müftüsü Adem Yıldız'ın kıldırdığı namazın ardından Hakkı Acar'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.Karacaören Belde Belediye Başkanı Muhterem Algül, "Hakkı Acar dayımın torunu olur. 1,5 yaşında kız çocuk babasıydı. Sağlıklı ve çalışkan, polisliği seven bir gençti. Beldemizde çok sevilirdi. Son aylarda lenf kanserine yakalanmıştı. Kurtulamadı. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun" dedi.


İstanbul, Afyon, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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