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Lenf Nedir ve Ne İşe Yarar? Vücutta Lenf Bezi Sistemi Nerede Bulunur ve Görevleri Nelerdir - Son Dakika

Lenf Nedir ve Ne İşe Yarar? Vücutta Lenf Bezi Sistemi Nerede Bulunur ve Görevleri Nelerdir

22.07.2021 15:26
Lenf Nedir ve Ne İşe Yarar? Vücutta Lenf Bezi Sistemi Nerede Bulunur ve Görevleri Nelerdir, System.String[]

Bağışıklık sisteminizin bir parçası olan lenfatik sisteminizin birçok işlevi vardır.

Bağışıklık sisteminizin bir parçası olan lenfatik sisteminizin birçok işlevi vardır. Vücudunuzu hastalığa neden olan istilacılardan korumayı, vücut sıvı seviyelerini korumayı, sindirim sistemi yağlarını emmeyi ve hücresel atıkları gidermeyi içerir.

Lenf Nedir?

Lenfatik sistem, lenf adı verilen renksiz, sulu bir sıvıyı dolaşım sisteminize (kan dolaşımınıza) geri taşımak için birlikte çalışan bir doku, damar ve organ ağıdır.

Her gün vücudunuzun arterlerinden ve daha küçük arteriyol kan damarlarından ve kılcal damarlarından yaklaşık 20 litre plazma akar. Vücut hücrelerine ve dokularına besin verdikten ve atık ürünlerini aldıktan sonra yaklaşık 17 litre damarlar yoluyla dolaşıma geri döner. Kalan üç litre kılcal damarlardan ve vücudunuzun dokularına sızar. Lenfatik sistem, artık lenf olarak adlandırılan bu fazla sıvıyı vücudunuzdaki dokulardan toplar ve sonunda kan dolaşımınıza geri döndürene kadar hareket ettirir.

Lenf Sistemi Ne işe Yarar ve Görevleri Nelerdir?

Lenfatik sisteminizin aslında birçok işlevi vardır. Temel işlevleri;

Vücudunuzdaki sıvı seviyelerini korur: Az önce açıklandığı gibi, lenfatik sistem vücuttaki hücrelerden ve dokulardan akan fazla sıvıyı toplar ve kan dolaşımına geri döndürür ve bu da vücutta yeniden dolaştırılır.

Sindirim sistemindeki yağları emer: Lenf, bağırsaklardan yağ ve protein içeren sıvıları içerir ve kan dolaşımına geri taşır.

Vücudunuzu yabancı istilacılara karşı korur: Lenfatik sistem, bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Vücuda giren bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlar gibi yabancı istilacıları izleyen ve sonra yok eden lenfositler (beyaz kan hücreleri) ve diğer bağışıklık hücrelerini üretir ve serbest bırakır.

Atık ürünleri ve anormal hücreleri lenflerden taşır ve uzaklaştırır.

Vücutta Lenf Bezi Sistemi Nerede Bulunur?

Lenfatik sıvı olarak da adlandırılan lenf, hücrelerden ve dokulardan (kılcal damarlara yeniden emilmeyen) ve diğer maddelerden akan ekstra sıvının bir koleksiyonudur. Lenfatik sistem, vücuttaki hücrelerden ve dokulardan akan fazla sıvıyı toplar ve kan dolaşımına geri döndürür ve bu daha sonra vücutta yeniden dolaştırılır.

Dalak: Bu en büyük lenfatik organ sol tarafınızda kaburgalarınızın altında ve midenizin üstünde bulunur. Dalak kanı filtreler ve depolar ve enfeksiyon veya hastalıkla savaşan beyaz kan hücreleri üretir.

Timus: Bu organ göğüs kemiğinin altında üst göğüste bulunur. Yabancı organizmalarla savaşan belirli bir beyaz kan hücresi türünü olgunlaştırır.

Bademcikler ve geniz eti: Bu lenfoid organlar, yediğiniz yiyeceklerden ve soluduğunuz havadan patojenleri yakalar. Vücudunuzun yabancı istilacılara karşı ilk savunma hattıdır.

Kemik iliği: Bu, kalça kemiği ve göğüs kemiği gibi belirli kemiklerin merkezindeki yumuşak, süngerimsi dokudur. Kemik iliğinde beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler yapılır.

Peyer yamaları: Bunlar, ince bağırsağınızı kaplayan mukoza zarındaki küçük lenfatik doku kitleleridir. Bu lenfoid hücreler bağırsaklardaki bakterileri izler ve yok eder.

Ek: Apendiksiniz, emilim sırasında bağırsak duvarını yarmadan önce bakterileri yok edebilecek lenfoid doku içerir. Bilim adamları ayrıca, apandisin "iyi bakterileri" barındırmada ve bir enfeksiyon temizlendikten sonra bağırsaklarımızı iyi bakterilerle yeniden doldurmada rol oynadığına inanıyorlar.

Lenfatik sisteminizi güçlü ve sağlıklı tutmak için;

Böcek ilacı veya temizlik ürünleri gibi toksik kimyasallara maruz kalmaktan kaçının. Bu kimyasallar sisteminizde birikebilir ve vücudunuzun atıkları filtrelemesini zorlaştırabilir.

Hidratlı kalmak için bol su için, böylece lenf vücutta kolayca hareket edebilir.

Düzenli egzersiz ve sağlıklı bir diyet içeren sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün.

Lenf Nedir ve Ne İşe Yarar? Vücutta Lenf Bezi Sistemi Nerede Bulunur ve Görevleri Nelerdir

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Lenf Nedir ve Ne İşe Yarar? Vücutta Lenf Bezi Sistemi Nerede Bulunur ve Görevleri Nelerdir - Son Dakika Magazin


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