Üye Girişi
Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor - Son Dakika

Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor

26.07.2021 11:05
Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor, System.String[]

Doğuştan, sonradan ya da kansere bağlı olarak yapılan cerrahi uygulamalar ile radyoterapi sonrası ortaya çıkan "lenfödem" adı verilen şişliklere sahip hastalar, bazı tedavi yöntemleriyle eski sağlıklı günlerine kavuşuyor.

Doğuştan, sonradan ya da kansere bağlı olarak yapılan cerrahi uygulamalar ile radyoterapi sonrası ortaya çıkan "lenfödem" adı verilen şişliklere sahip hastalar, bazı tedavi yöntemleriyle eski sağlıklı günlerine kavuşuyor.

Vücutlarındaki şişliklerden dolayı günlük yaşamı kısıtlanan ve aktivite yapmaları zorlaşan lenfödem hastalarına masaj, bandajlama, egzersiz ve cilt bakımı yöntemleri uygulanıyor.

Hastalar, erken tanı ve tedaviyle eski sağlıklarına ve görüntülerine kavuşuyor.

Romatem Bursa Hastanesi Başhekimi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, lenfödem hastalığının, vücudun herhangi bir uzvunda, kolda, bacakta veya tüm vücutta meydana gelen, lenf sisteminin akışkanlığında, dolaşımında bir bozulma sonrası ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Lenf sistemindeki bu dolaşım bozukluğunun, doğuştan veya sonradan olan bazı sebeplerle ilişkili olduğunu anlatan Küçükçakır, "Lenf nodlarında ya da lenf damarlarındaki yokluk, gelişim bozukluğu ve burada meydana gelen tıkanıklıklar sonrasında kollarda veya bacaklarda ödem gelişiyor. Özellikle bacaklarda ve kollarda, tüm kolu kaplayan ya da lokal bir şekilde hastalarımızda bunu görmekteyiz." diye konuştu.

Dr. Küçükçakır, sonradan meydana gelen nedenler arasında en sık karşılaştıkları durumun ameliyatlar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle kadınlarda meme kanseri sonrasında meme ameliyatları ve lenf nodlarının çıkarılması, erkeklerde prostat kanseri sonrasında ve yine alt karın bölgesinde yer alan organlardan herhangi birinin ameliyatı sonrasında lenf bezlerinin de çıkarılmasına bağlı gelişen lenf sistemindeki bozukluklar, kollarda ve bacaklarda ödem ile karşımıza gelebiliyor. Bu süreçte tabi en önemli risk, bu ödem geliştiği zaman kol ve bacaklarda, oranın dolaşımı iyi olmuyor, dokular iyi beslenemiyor ve enfeksiyona karşı bir meyil oluşuyor. Bir iltihaplanma, bir enfeksiyon bulgusu, hem şişlik hem kızarıklık, şiddetli ağrı tablosu oluşuyor. Bu süreç ilerlerse, hastaların elini, kolunu veya bacağını kullanamamasına kadar ilerleyen ciddi tablolar ortaya çıkıyor, hareket kısıtlılıkları ve fonksiyonel kayıplar oluşuyor."

Erken dönemde tedavi daha başarılı

Küçükçakır, ameliyat sonrasında gelişen şişlik durumunda acilen bir hekime başvurulması gerektiğini ifade ederek, şişliğin çok ilerlediği durumlarda, tedavinin de uzun zaman aldığına dikkati çekti.

Şişliği azalması ve meydana gelecek ikincil komplikasyonların engellenmesi için hastayı mutlaka bir fizyoterapi ve rehabilitasyon programına aldıklarını aktaran Küçükçakır, şöyle devam etti:

"Her iki kol ya da her iki bacak arasındaki çevre ölçüm farkına mutlaka bakıyoruz. Daha sonra fizyoterapistlerimizle birlikte özel bir program hazırlıyoruz. Bu programın içinde doku masajı yer alıyor. Sadece şişlik olan bölgede değil vücuttaki tüm lenf nodlarının ve lenf damarlarının geçtiği bölgelerde masaj uygulaması yaparak kan akımının yani lenf akımının dolaşıma katılımını sağlıyoruz. Vakum kompresyon cihazıyla da ödemi uzuvlardan uzaklaştırmak en büyük hedefimiz. Koruma amaçlı yapacağımız egzersizler ve ödemi azaltmak için yapacağımız egzersizler de çok önemli. Tekrar bir lenfödem gelişmemesi için mutlaka kompresyon çorapları ve giysileri öneriyoruz."

Küçükçakır, hastanelerinde tedavi gören 60 yaşındaki Bingül Yetişir'in de meme kanseri nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası kolundaki ödem şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlattı.

Yetişir'in 1 aydır tedavi gördüğünü dile getiren Küçükçakır, 10'uncu gün kontrollerinde ödemli kolda 3-4 santimetreye varan azalma saptadıklarını, tedavinin başarıyla sürdüğünü ifade etti.

Bingül Yetişir de geçirdiği ameliyat sonrası kolundaki ödem şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "İlk geldiğimde kolum çok şişti, kızarıklık vardı, mordu. Şimdi çok iyi, ben de rahatladım. İyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor
Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor
Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor
Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor
Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor

Rehabilitasyon, Cilt Bakımı, Bursa, Masaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı 12:25 Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın 11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu 11:44 Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu
Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi 11:30 Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek 11:18 Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar 10:55 Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar
5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit 10:15 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti 10:08 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

Son Dakika Haberleri
11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı
11:57 Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine! Cem Bölükbaşı, en başarılı 10 pilot arasında
11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın
11:40 Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz
11:25 Yaptığı plan elinde patladı! Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü
11:22 Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı
11:19 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,60 seviyelerinden işlem görüyor
11:06 Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için karşı karşıya geldi
10:59 PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı
10:53 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alevlere teslim! Ekipler yangına müdahale ediyor Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alevlere teslim! Ekipler yangına müdahale ediyor         
12:42
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı         
11:58
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde sağ kurtulan Büşra'nın yaptığı Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde sağ kurtulan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
11:52
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı         
11:22
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi         
10:15
Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı         
10:12
İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım         
09:57
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor         
09:55
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu         
08:34
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 12:50:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lenfödem hastaları hayatlarını zorlaştıran şişliklerden tedaviyle kurtulabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement