Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan komiser rolünü oynayan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandı. Bir süredir tedavi gören genç oyuncudan beklenen haber geldi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Tedavi sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Aksoy, annesiyle kahve içtiği bir fotoğrafı yayınlayarak tedavisinin tamamlandığını söyledi. Oyuncu, paylaşımında "Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle" dedi.

ANNESİNİN GENÇLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 32 yaşındaki annesinin gençliği de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Güliz İncekara ile "Anne gibi değil aynı abla gibi görünüyor" yorumları yapıldı.