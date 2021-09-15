Üye Girişi
Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor - Son Dakika

Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor

15.09.2021 11:47
Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor, System.String[]

Lenfomanın erken evrede teşhis ve tedavi edildiğinde başarı oranının daha da arttığını belirten Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "Hastalar erken dönemde hekime başvurdukları takdirde daha az sayıda tedavi kürü ile şifa elde edilebilmektedir.

Lenfomanın erken evrede teşhis ve tedavi edildiğinde başarı oranının daha da arttığını belirten Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "Hastalar erken dönemde hekime başvurdukları takdirde daha az sayıda tedavi kürü ile şifa elde edilebilmektedir. Böylece kemoterapinin ardından ileride oluşabilecek yan etkiler en aza indirilebilmektedir" dedi.

15 Eylül Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında bilgilendirmelerde bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Hematoloji Uzm. Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "Lenfoma, kemoterapi ile tam şifa elde edilebildiği anlaşılan ilk kanser türüdür. 2. Dünya Savaşı sırasında lenfoma (lenf bezi kanseri) hastası olan askerlerin kimyasal silah olarak kullanılan hardal gazına maruz kalmalarını takiben lenf bezlerinde küçülme olması, tıp tarihinde bir devrim etkisi yapmıştır. Böylece bir kanser türünün ilaç tedavisi (kemoterapi) ile tam olarak iyileşebileceği (kür) görülmüştür" ifadelerini kullandı.

LENFOMA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER OLDU

Lenfomanın; Hodgkin ve Hodgkin dışı olmak üzere iki ana tipi bulunduğunu belirten Doç. Dr. Balçık, "Günümüzde birçok farklı kanser türü cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi metotlar tek başına veya birlikte kullanılarak tedavi edilebilmektedir. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak lenfoma tanı ve tedavisinde de çok sayıda yenilik bulunmaktadır. Özellikle kanser hücresini tanıyan ve sadece kanser hücresini yok eden akıllı ilaçlar geliştirilmiştir. Bu ilaçlar tek başlarına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılmaktadır. Kanser aşısı ve kansere yönelik hücresel tedaviler ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir" diye konuştu.

NEDENSİZ ATEŞ VE TERLEMEYE DİKKAT

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi lenfomalarda da erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çeken Doç. Dr. Balçık, "Lenfoma herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde oluşan genellikle ağrısız, büyümeye devam eden şişlik; herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10'unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızla kilo verilmesi gibi şikayetlere yol açabilir. Bu şikayetleri olan hastalar erken dönemde hekime başvurdukları takdirde hastalık erken evrede yakalanmakta ve daha az sayıda tedavi kürü ile şifa elde edilebilmektedir. Böylece kemoterapi ardından ileride oluşabilecek yan etkiler en aza indirilebilmektedir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor

Kemoterapi, Lenfoma, Kanser, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde 13:23 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı 12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı 12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı 11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor 11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı 10:57 Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü 10:39 Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Son Dakika Haberleri
13:23 Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır
13:22 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır         
13:24
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu         
11:55
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor         
10:49
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:35:12. #1.11#
SON DAKİKA: Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement