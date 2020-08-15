Dünya Nükleer Operatörler Birliği'nin (WANO) Moskova Merkezi uzmanları, Leningrad NGS-2'nin 2'nci ünitesinin işletmeye alınmadan önceki hakem denetimini tamamladı. Leningrad NGS-2'nin 2'nci ünitesi, WANO denetimini başarıyla geçti.

WANO denetimi, ünitenin güvenli şekilde işletmeye alınması ve sonrasındaki operasyon için hazır olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapılıyor. Hakem incelemeleri, çalışmakta olan nükleer santrallerde, işletmeye alınma aşaması da dahil olmak üzere dört yılda bir gerçekleştiriliyor. Leningrad NGS'de yapılan denetimle uluslararası uzmanlardan oluşan ekip, güç ünitesinin operasyonel durumu ile yangın ve acil durumlara hazırlık durumunu onaylamış oldu. Denetimle ayrıca, tesis personelinin güvenlik kültürünün seviyesi de tasdik edildi. Bu konular, bir nükleer tesisin tüm işletme süresi boyunca, özellikle de işletmenin inşaatını bitirip faaliyete geçtiği aşamada güvenilirliğini ve emniyetini sağlama açısından büyük önem taşıyor. Gerçekleştirilen inceleme, nükleer santralin güvenliğini artırma konusunda ek bir araç işlevi görüyor.

"Denetim sonuçları, ünitenin tam ölçekte devreye alma işlemlerine başlamaya hazır olduğunu gösteriyor"

İran Atom Enerjisi Kurumu Rusya Ofisi başkanı Hossein Ghaffari, denetime ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu, faaliyet öncesi yapılan bir kontrol. Bizim görevimiz de Leningrad NGS personelinin bu önemli olaya tam olarak hazırlanmasına yardımcı olmaktı. Bir endüstri danışmanı olarak, ünitenin kontrol odası ve türbin salonunun denetimlerine katıldım. Öncesinde ise meslektaşlarım, güç ünitesinin devreye alınması açısından birincil öneme sahip ekipman ve tesisleri kontrol ettiler. Bu denetimlerin sonuçları, ünitenin tam ölçekte devreye alma işlemlerine başlamaya hazır olduğunu gösteriyor. Buradaki dokümantasyonun kalitesi ve personel eğitiminin seviyesi oldukça yüksek. Leningrad NGS projesi, şu anda yapım aşamasındaki güç ünitelerine uygulanan daha yüksek güvenlik gereksinimlerinin burada tam olarak uygulandığını doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Ünitenin 2021'de ticari işletmeye alınması planlanıyor

VVER-1200 reaktörlü Ünite 2'nin devreye alınması aşamalı olarak gerçekleştirildi. 19 Temmuz 2020 tarihinde reaktör tankına taze nükleer yakıtlı ilk yakıt düzeneğinin yüklenmesi ile yapılan fiziki başlatma ile devreye alınma işlemi başlamıştı. Daha sonraki aşamalar olan "güç başlatma", "pilot çalışma" ve "ünitenin kapsamlı testi" aşamalarının da tamamlanmasıyla tüm sistemler son denetimlerden geçmiş olacak. Ünitenin 2021'de ticari işletmeye alınması planlanıyor. Yeni ünite, nükleer santralin 45 yıldır faaliyette olan RBMK-1000 reaktörlü ünitesinin yerini alacak. - MERSİN