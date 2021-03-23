Leningrad NGS'de yeni ünite devreye alındı - Son Dakika

Leningrad NGS'de yeni ünite devreye alındı

23.03.2021 10:52
Leningrad NGS'de yeni ünite devreye alındı, System.String[]

Rusya'da bulunan Leningrad NGS'nin VVER-1200 reaktörü etkinleştirilmiş olan 6'ncı ünitesi devreye alındı.

Rusya'da bulunan Leningrad NGS'nin VVER-1200 reaktörü etkinleştirilmiş olan 6'ncı ünitesi devreye alındı. Rus nükleer güç santrallerinin operasyonundan sorumlu Rosenergoatom şirketinin Genel Müdürü Andrey Petrov, konuya ilişkin düzenlemeye imzasını attı.

Leningrad Nükleer Güç Santralinin (NGS) yeni ünitesinin devreye alınma işlemi, 15 gün süren ve kapsamlı testlerin de yapıldığı pilot işletme sürecinin ardından yapıldı. Rus nükleer gözlemci Rostechnadzor Kurumu, testlerin tamamlanmasının ardından 10 Mart tarihinde, tesisin tasarım dokümanları, teknik düzenlemeleri ve enerji verimliliği gerekliliklerine uygunluğunu onayladı.

Rosenergoatom Genel Müdürü Andrey Petrov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Leningrad NGS'nin yeni ünitesi Rusya'da devreye alınan ve VVER-1200 reaktöre sahip dördüncü ünitedir. Bu önemli olay neticesinde Rusya'daki toplam ünite sayısı 38'e yükselmiştir. Bu yeni ünite, 45 yıllık bir çalışmanın ardından Kasım 2020'de faaliyetine son verilmiş olan RBMK-1000 reaktörlü 2'inci ünitenin yerini kapasite bakımından doldurmuş olacak. Ünite ayrıca, bölgenin enerji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konularındaki istikrarını da sağlayacak" dedi.

Leningrad NGS, St. Petersburg ve Leningrad bölgelerinin enerji ihtiyacının yüzde 55'inden fazlasını karşılıyor. Bu oran, kuzeybatı Rusya'nın elektrik üretiminin yüzde 30'una tekabül ediyor. Leningrad NGS, ikinci ünitesinin devre dışı bırakılmasından sonra bile 4400 MW'lık (megawatt) kurulu kapasitesiyle Rusya'nın en güçlü ve kuzeybatı Rusya'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini korumuştu.

Santralin VVER-1200 reaktörleri etkinleştirilmiş üniteleri, Rosatom'un bazı uluslararası NGS projeleri için de referans olma özelliği taşıyor. Bu uluslararası projelerin içinde Finlandiya'daki Hanhikivi-1 NGS, Macaristan'daki Paks-2 NGS ve Belarus'taki Belarus NGS bulunuyor.

Yeni ünitenin devreye alınmasına ilişkin açıklama yapan Leningrad NGS Müdürü Vladimir Pereguda, "Ünitenin ticari işletmeye alınmasını, bu geniş kapsamlı projenin tüm katılımcılarının koordineli ve verimli çalışmaları mümkün kılmıştır. Pilot işletme sırasında yüzlerce teste tabi tutulan yeni ünite, son derece güvenli ve güvenilirdir. Bu testler, ünitenin Rusya'nın hızla gelişen kuzeybatı bölgesine elektrik ve ısı sağlayacağını onaylanmış oldu" diye konuştu.

Leningrad NGS'nin 6'ncı ünitesi, ticari işletmeye alınıncaya kadar geçen süre zarfında 2 milyar kWsa (kilowatt saat) elektrik üretti. Ön keşiflere göre, ticari işletmeye geçilmesinin ardından ünitenin Leningrad bölgesinin konsolide bütçesine ek vergi formundaki ekonomik etkisi, yılda 3 milyar Ruble'den (yaklaşık 40,5 milyon dolar) fazla olacak. - MERSİN

Leningrad NGS'de yeni ünite devreye alındı
Leningrad NGS'de yeni ünite devreye alındı
Leningrad NGS'de yeni ünite devreye alındı
Leningrad NGS'de yeni ünite devreye alındı

Leningrad, Nükleer, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Leningrad NGS'de yeni ünite devreye alındı - Son Dakika Ekonomi


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