Lenovo Legion 2 Pro Adlı Oyun Akıllı Telefonu Yakında Geliyor - Son Dakika

Akıllı telefon sektörü her geçen gün büyüyor. Özellikle son dönemde oyun akıllı telefonlar gündemde kalmayı başardı. Kullanıcı kitlesi olarak gençlere hitap eden cihazlar, özellikle pazarda sağlam bir şekilde kendine yer buldu. Özellikle Xiaomi, ASUS ve Nubia gibi firmalar yeni ürünlerini piyasaya sürmeye başladı.

Şimdi de Lenovo firması, yeni oyun akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz 8 Nisan'da Çin'de duyurulacak ve Lenovo Legion 2 Pro adıyla piyasada yer alacak.

Lenovo Legion 2 Pro Adlı Oyun Akıllı Telefonu Yakında Geliyor

Lenovo, yeni oyun akıllı telefonu, tablete yakın boyutlarda olacağı ve 6.92 inçlik bir ekrana sahip olacağını duyurdu. Karşılaştırma için, geçen yılki Lenovo Legion Pro 6,55 inç ekrana sahip olduğu biliniyor. Ancak yenileme hızı olarak eski seri ile aynı olacağı bildirildi. Lenovo Legion Pro 2 ekran yenileme hızı olarak 144 GHz kullanacak.

Lenovo, "simetrik çerçeve sayesinde, sektördeki en yüksek yenileme hızı ve en düşük gecikme süresine" sahip olan Samsung AMOLED E4 panelini kullanmayı planlıyor.

Ekran çözünürlüğünün 2460 × 1080 piksel olacağı ve Qualcomm amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888 yonga setine sahip olacağı söyleniyor.

Lenovo Legion Pro 2 adlı oyun akıllı telefonu, 12 GB RAM ve 16 GB RAM seçeneğine sahip olacağı bildirildi. Ayrıca; 12 GB/ 256 GB/ 512 GB kapasiteli flash sürücü sunacağı biliniyor. Legion 2 Pro, Android 11 işletim sistemini çalıştıracak ve ön kamera, selefi gibi yandan geri çekilebilir olacak.

Akıllı telefonun özellikleri arasında çift turbo fan ve 110 watt gücünde hızlı şarj bulunuyor.

Lenovo Legion Pro 2'nin İki Soğutma Fanı Olacak!

Lenovo geçen yıl ilk oyun akıllı telefonu Legion Pro'yu tanıtmıştı. Cihaz mobil cihazlar içerisinde farklı bir tasarım ve kolaylığı kullanıcılarına sunuyordu.

Özellikle oyun oynayan kullanıcıların aradığı, yan tarafta geri çekilebilir bir ön kamera ve iki USB Type-C bağlantısına sahipti. Bu sayede oyun sırasında telefonu yan taraftan sarj ederken aynı zamanda oyun sırasında kamera özelliklerini daha faydalı şekilde kullanabiliyordunuz.

Lenovo firması Legion Pro 2 akıllı telefonu geliştirirken, özellikle soğutma sistemine üstün özen gösterdi. Şirket kısa süre önce bir fan yerine iki fan sunarak, soğutma sistemini iyileştirdiğini duyuran bir teaser yayınladı. Bu, ısı dağılımının verimini artırmak için yapılacağı ve kullanıcılarına iki kat iyileştirme sunacağı açıklandı.