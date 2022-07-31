Renk değiştiren Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition tanıtıldı!

Teknoloji alanında önemli bir yere sahip olan Lenovo, Çin'de Legion Y700 8 inç oyun tabletinin yeni bir sürümünü piyasaya sürdü. Bugün şirket, tabletin Ultimate Edition'ı duyurdu. Oyuncular için tasarlanmış olan bu tablet, renk değiştiren arka kapağa sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Tablet, RGB aydınlatmanın etkisiyle etkili oyun sağlıyor

Standart model olan Lenovo Legion Y700, geçen şubat ayında Çin'de piyasaya çıktı. Bugün piyasaya çıkan Legion Y700 Ultimate Edition, standart modelle aynı özelliklere sahip. Ancak, oyun oynarken aydınlanan, size oyun havası veren ve renk değiştiren bir arka tasarımla birlikte geliyor. Ayrıca oyun sırasında RGB aydınlatmanın aydınlatıcı etkileri daha etkili bir oyun sağlıyor.

Y700 Ultimate Edition, buz beyazı ve parlak mavi renk seçenekleriyle yer alıyor. Ayrıca arka kısmı krom kaplamaya da sahip. Harika bir oyun denetimi yaşamanıza yardımcı olan tablet, 128 GB RAM ve 256 GB ROM ile eşleşen Snapdragon 870 yonga setinden güç alıyor.

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Ön tarafa bakıldığı zaman, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 8.8 inç LCD ekranla birlikte geliyor. Bunun yanı sıra DCI-P3, 500 nit parlaklık, 1200 Hz örnekleme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120 Hz yenileme hızına sahip. ZenUI 13 kullanıcı ara yüzü ve Android 12 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Legion Y700 Ultimate, depolama genişletmesi için SD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Aynı zamanda VC soğutma sistemine de sahip olan model, 45W hızlı şarjı destekleyen 6550 mAh pil ile birlikte yer alıyor. Modelin şimdilik Çin'de üç versiyonu var ancak, dünya çapında mevcut değil. Tableti Çin dışında kullanmak isteyen oyun meraklıları, satıcılar aracılığıyla satın alabiliyor.

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