Lenovo'nın Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarı Dünyada İlk Olacak! - Son Dakika

Lenovo'nın uzun zamandır piyasaya süreceği katlanabilir dizüstü bilgisayarı, defalarca ertelenmişti. Şirket katlanabilir dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmek konusunda yavaş davrandı. Şirket'in bu yavaşlamasının ana sebebi olarak coronavirüs pandemisi olumsuz etkileri olduğu açıklandı. Şirket sonunda katlanabilir dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü.

Lenovo yepyeni katlanabilir dizüstü bilgisayarı Thinkpad X1 Fold artık ön satışta olduğu bildirildi. Üretici, cihazı dünyanın ilk katlanabilir ekranlı bilgisayarı olarak tanıtıyor.

Cihazın katlanabilir ekranı, dizüstü bilgisayarın ana ve belki de tek öne çıkan özelliği olarak ön plana çıkıyor. Cihaz tam olarak açıldığında, 13,3 inç OLED panele olarak karşımıza çıkıyor. Lenovo Thinkpad X1 Fold Katlandığında, 9,6 inç boyutuna geliyor.

Dahası, yalnızca metal bileşenlerden oluşan karmaşık menteşe mekanizmasına rağmen, dizüstü bilgisayarın çok hafif olduğu bildirildi. Cihazın ağırlığı 999 gram olarak ön planı çıkıyor. Zaten en başından beri cihazın ultra hafif olacağı söyleniyordu.

Thinkpad X1 Fold: Lenovo, Dünyanın İlk Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarını Piyasaya Sürdü

Lenovo Thinkpad X1 Fold'un özelliklerine gelince; 8 GB LPDDR4X-4267 MHz RAM ve 1 TB arttırılabilir SSD hazıfaya sahip olacak. Şirket bu cihazı Intel platformu üzerine inşa ettiğini açıkladı.

Ayrıca cihazın Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 adaptörleri destekliyor. Thinkpad X1 Fold en önemli özelliklerinden biride; 5G ağları desteklemesi olarak gösteriliyor. Katlanabilir dizüstü bilgisayar bir USB-C portu, bir kızılötesi kamera ve bir 50 Wh batarya ya sahip olacak. Ayrıca katlanabilir dizüsütü bilgisayarın ön kamerası 5 megapiksel olarak karışmıza çıkıyor.

Cihaz dokunmatik olduğu için hem dizüstü bilgisayar hemde tablet şeklinde kullanım alanı sunmaktadır. Cihaz coronavirüs pandemisi nedeniyle geçte olsa kullanıcılarına sunulması, katlanabilir bilgisayar alanında ilk olan bu cihazın meraklıları için mutluluk verici olacaktır.

Lenovo Thinkpad X1 Fold, katlandığında ve açıldığında çok çeşitli boyutlara sahip birkaç dizüstü bilgisayardan biridir: sırasıyla 158,2 x 236 x 27,8 mm ve 299,4 x 236 x 11,5 mm. boyutu ile ön plana çıkmaktadır.

Lenovo, Thinkpad X1 Fold için ön siparişleri açtı. ABD'de dizüstü bilgisayarın maliyeti 2500 dolar + Vergiler olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Avrupa piyasasında Lenovo Thinkpad X1 Fold cihazın satış fiyatı; 2.800 avro + Vergiler olarak, Ekim ayı sonundan satışa sürülecektir.

Cihaz, satış fiyatı olarak diğer dizüstü bilgisayarlarından maliyetli olmaktadır. Cihaz kullanıcılarının eline geçtiğinde ve aktif kullanılmaya başlandığı zaman, sizleri daha detaylı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Lenovo, Thinkpad X1 Fold Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarın Özellikleri:

işletim sistemi

Windows 10 Pro

Windows 10X (daha sonraki bir tarihte bekleniyor)

Görüntüle

13,3 inç esnek QXGA OLED

4: 3 en boy oranı

İşlemci

Intel Hybrd Teknolojisine sahip Intel Core işlemci

Grafikler

Tümleşik Intel UHD Gen 11

Hafıza

8 GB LPDDR4X 4267 MHz

Depolama

1 TB'a kadar PCIe-NVMe M.2 2242 SSD

Web kamerası

5 MP HD RGB + IR

Portlar

1x USB-C Gen 1

1x USB-C Gen 2

SIM kart

USB-C üzerinden DisplayPort

Kablosuz

WWAN 5G/ LTE/ 4G Özellikli

WLAN 802.11 AX

LTE CAT 20

Bluetooth 5.0

Ses

Dolby Audio Hoparlör Sistemi

Batarya

50 Wh

Rapid Charge desteği

Ağırlık

999 kg (2 lb)

Boyutlar

Katlanmamış: 299.4x236x7.8mm kapaksız

Katlanmış: 152.2x236x27.8mm kapaklı

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