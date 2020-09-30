Lenovo'nın Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarı Dünyada İlk Olacak! - Son Dakika

Lenovo'nın uzun zamandır piyasaya süreceği katlanabilir dizüstü bilgisayarı, defalarca ertelenmişti. Şirket katlanabilir dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmek konusunda yavaş davrandı. Şirket'in bu yavaşlamasının ana sebebi olarak coronavirüs pandemisi olumsuz etkileri olduğu açıklandı. Şirket sonunda katlanabilir dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü.
Lenovo yepyeni katlanabilir dizüstü bilgisayarı Thinkpad X1 Fold artık ön satışta olduğu bildirildi. Üretici, cihazı dünyanın ilk katlanabilir ekranlı bilgisayarı olarak tanıtıyor.
Cihazın katlanabilir ekranı, dizüstü bilgisayarın ana ve belki de tek öne çıkan özelliği olarak ön plana çıkıyor. Cihaz tam olarak açıldığında, 13,3 inç OLED panele olarak karşımıza çıkıyor. Lenovo Thinkpad X1 Fold Katlandığında, 9,6 inç boyutuna geliyor.
Dahası, yalnızca metal bileşenlerden oluşan karmaşık menteşe mekanizmasına rağmen, dizüstü bilgisayarın çok hafif olduğu bildirildi. Cihazın ağırlığı 999 gram olarak ön planı çıkıyor. Zaten en başından beri cihazın ultra hafif olacağı söyleniyordu.
Thinkpad X1 Fold: Lenovo, Dünyanın İlk Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarını Piyasaya Sürdü
Lenovo Thinkpad X1 Fold'un özelliklerine gelince; 8 GB LPDDR4X-4267 MHz RAM ve 1 TB arttırılabilir SSD hazıfaya sahip olacak. Şirket bu cihazı Intel platformu üzerine inşa ettiğini açıkladı.
Ayrıca cihazın Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 adaptörleri destekliyor. Thinkpad X1 Fold en önemli özelliklerinden biride; 5G ağları desteklemesi olarak gösteriliyor. Katlanabilir dizüstü bilgisayar bir USB-C portu, bir kızılötesi kamera ve bir 50 Wh batarya ya sahip olacak. Ayrıca katlanabilir dizüsütü bilgisayarın ön kamerası 5 megapiksel olarak karışmıza çıkıyor.
Cihaz dokunmatik olduğu için hem dizüstü bilgisayar hemde tablet şeklinde kullanım alanı sunmaktadır. Cihaz coronavirüs pandemisi nedeniyle geçte olsa kullanıcılarına sunulması, katlanabilir bilgisayar alanında ilk olan bu cihazın meraklıları için mutluluk verici olacaktır.
Lenovo Thinkpad X1 Fold, katlandığında ve açıldığında çok çeşitli boyutlara sahip birkaç dizüstü bilgisayardan biridir: sırasıyla 158,2 x 236 x 27,8 mm ve 299,4 x 236 x 11,5 mm. boyutu ile ön plana çıkmaktadır.
Lenovo, Thinkpad X1 Fold için ön siparişleri açtı. ABD'de dizüstü bilgisayarın maliyeti 2500 dolar + Vergiler olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Avrupa piyasasında Lenovo Thinkpad X1 Fold cihazın satış fiyatı; 2.800 avro + Vergiler olarak, Ekim ayı sonundan satışa sürülecektir.
Cihaz, satış fiyatı olarak diğer dizüstü bilgisayarlarından maliyetli olmaktadır. Cihaz kullanıcılarının eline geçtiğinde ve aktif kullanılmaya başlandığı zaman, sizleri daha detaylı bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Lenovo, Thinkpad X1 Fold Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarın Özellikleri:
işletim sistemi
Windows 10 Pro
Windows 10X (daha sonraki bir tarihte bekleniyor)
Görüntüle
13,3 inç esnek QXGA OLED
4: 3 en boy oranı
İşlemci
Intel Hybrd Teknolojisine sahip Intel Core işlemci
Grafikler
Tümleşik Intel UHD Gen 11
Hafıza
8 GB LPDDR4X 4267 MHz
Depolama
1 TB'a kadar PCIe-NVMe M.2 2242 SSD
Web kamerası
5 MP HD RGB + IR
Portlar
1x USB-C Gen 1
1x USB-C Gen 2
SIM kart
USB-C üzerinden DisplayPort
Kablosuz
WWAN 5G/ LTE/ 4G Özellikli
WLAN 802.11 AX
LTE CAT 20
Bluetooth 5.0
Ses
Dolby Audio Hoparlör Sistemi
Batarya
50 Wh
Rapid Charge desteği
Ağırlık
999 kg (2 lb)
Boyutlar
Katlanmamış: 299.4x236x7.8mm kapaksız
Katlanmış: 152.2x236x27.8mm kapaklı
Kalem
Yeni Akıllı Kalem
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 00:48
Son Dakika › Teknoloji › Lenovo'nın Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarı Dünyada İlk Olacak! - Son Dakika