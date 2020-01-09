Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı - Son Dakika Ekonomi

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

13 dakika önce

Teknoloji şirketi Lenovo'nun Pazarlama ve İletişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı.

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı, System.String[]

Teknoloji şirketi Lenovo'nun Pazarlama ve İletişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı.

Banu Soyak, iş hayatına RJ Reynolds şirketinde Satış Uzmanı olarak başladı. 1996 yılında Young & Rubicam Reklam Ajansı'na geçen Banu Soyak, müşteri temsilcisi olarak görev yaptı. 1998 yılında Microsoft'a transfer olan Soyak, 17 yıl boyunca Türkiye ve yurtdışı pazarlarında farklı birimlerde üst düzey satış ve pazarlama yöneticiliği görevinde bulundu. Bu süre boyunca Dünya ve Avrupa çapında birçok ödüle layık görüldü.

Soyak, Ocak 2020'den itibaren Lenovo'da Pazarlama ve İletişimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütecek.

Pazarlama alanında uluslararası oluşumlarda Türkiye, Güney ve Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında üst düzey pazarlama yöneticisi tecrübesi bulunan Soyak evli ve 2 kız ve 1 erkek çocuğu annesi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Küresel teknoloji şirketi Lenovo, akıllı ve bağlantılı ürünlerde dünyanın en geniş portföylerinden birine sahiptir. Bunlara, akıllı telefonlar (Motorola), tabletler, kişisel bilgisayarlar (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) ve iş istasyonlarının yanı sıra AR/VR (Artırılmış Gerçeklik/ Sanal Gerçeklik) cihazları ile akıllı ev/ ofis çözümleri dahildir. Lenovo'nun veri merkezi çözümleri (ThinkSystem, ThinkAgile), iş dünyasını ve toplumu değiştiren bağlantılar için bilgi işlem gücü ve kapasite oluşturuyor" denildi. (Fotoğraflı)


Microsoft, Türkiye, Lenovo, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma
Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız Şeker Piliç'e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satışa çıkacak

Son Dakika Haberleri
12:32 Divan Bodrum'dan indirim kampanyası - Son Dakika Ekonomi
12:31 BUÜ’den üniversite-sanayi işbirliğinde rekor - Son Dakika Ekonomi
12:30 Dunlop'tan 2 yeni kış lastiği deseni - Son Dakika Ekonomi
12:30 AHBİB, geçen yıl 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi
12:25 Son dakika: Bakan Albayrak'tan geri ödemede sorun yaşayan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası 5 yıla kadar vadelendirecek - Son Dakika Ekonomi
12:21 Özdemir: "182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil" - Son Dakika Ekonomi
12:00 Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 12:33:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]