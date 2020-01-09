Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Teknoloji şirketi Lenovo'nun Pazarlama ve İletişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı.

Banu Soyak, iş hayatına RJ Reynolds şirketinde Satış Uzmanı olarak başladı. 1996 yılında Young & Rubicam Reklam Ajansı'na geçen Banu Soyak, müşteri temsilcisi olarak görev yaptı. 1998 yılında Microsoft'a transfer olan Soyak, 17 yıl boyunca Türkiye ve yurtdışı pazarlarında farklı birimlerde üst düzey satış ve pazarlama yöneticiliği görevinde bulundu. Bu süre boyunca Dünya ve Avrupa çapında birçok ödüle layık görüldü.

Soyak, Ocak 2020'den itibaren Lenovo'da Pazarlama ve İletişimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütecek.

Pazarlama alanında uluslararası oluşumlarda Türkiye, Güney ve Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında üst düzey pazarlama yöneticisi tecrübesi bulunan Soyak evli ve 2 kız ve 1 erkek çocuğu annesi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Küresel teknoloji şirketi Lenovo, akıllı ve bağlantılı ürünlerde dünyanın en geniş portföylerinden birine sahiptir. Bunlara, akıllı telefonlar (Motorola), tabletler, kişisel bilgisayarlar (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) ve iş istasyonlarının yanı sıra AR/VR (Artırılmış Gerçeklik/ Sanal Gerçeklik) cihazları ile akıllı ev/ ofis çözümleri dahildir. Lenovo'nun veri merkezi çözümleri (ThinkSystem, ThinkAgile), iş dünyasını ve toplumu değiştiren bağlantılar için bilgi işlem gücü ve kapasite oluşturuyor" denildi. (Fotoğraflı)