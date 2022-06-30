Lenovo, yeni çağa yönelik çözümler geliştirmeye devam ediyor!

Teknoloji, gelişmeye ve hayatımıza etki etmeye devam ediyor. Özellikle teknoloji altyapı çalışmaları, biz farkında olmadan yaşam kalitemize etki ediyor. Örneğin Lenovo gibi şirketler, yeni çağa yönelik çözümler için erkenden çalışmalar yapıyor. Peki bu yatırımlar ne durumda? Lenovo Türkiye Infrastructure Solutions Group Genel Müdürü Burç San, merak edilenleri yanıtladı.

Lenovo Türkiye Infrastructure Solutions Group Genel Müdürü merak edilenleri cevapladı!

Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu (ISG) olarak hizmetleriniz hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Lenovo Altyapı Çözümleri (ISG), Intel® ile güçlendirdiği sunucuları, depolamayı, ağ ürünlerini, yazılımları ve hizmetleri kapsıyor. Dünyadaki teknolojik dönüşüm sürecinde Lenovo, 2014 Yılı'nda 3 güçlü strateji benimsedi.

Üç stratejiden en önemlisi, ise yeni teknolojilerin olanak sağladığı günümüz fırsatlarını değerlendirmek ve "Cihaz + Bulut" ve "Altyapı + Bulut" alanlarına daha çok odaklanmaktı. Bu strateji kapsamında, Lenovo içinde yeni bir yapılanmaya gidildi ve "Lenovo Infrastructure Solutions Group" yani ISG bağımsız ayrı bir şirket olarak hayata geçti.

2017 yılında, Intel®'de 25 yıllık veri merkezi yönetimi deneyimine sahip, sektörün duayenlerinden Kirk Skaugen'in Lenovo'ya ISG yatırımının başına geçti. Hem pazar için hem de Lenovo için önemli bir dönem başlamış oldu.

Altyapı Çözümleri Grubu olarak teknoloji alanında nasıl yatırımlar yapıyorsunuz?

Dünyanın en eksiksiz akıllı cihazlar ve altyapı portföyünü tasarlayarak ve inşa ederek dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcı için daha iyi deneyimler ve fırsatlar yaratmak için Akıllı Dönüşüm'e de öncülük ediyoruz. Altyapı Çözümleri Grubumuz bilişim teknolojilerinin modernizasyonuna öncülük ediyor.

Altyapı Çözümleri Grubu (ISG), uç noktadan buluta bilişimi desteklemeye yönelik olarak sektörde öncü yeni Intel® ile güçlendirilmiş ThinkSystem ve ThinkAgile hiper yakınlaştırılmış altyapı (HCI) çözümleri sunuyoruz.

Lenovo'nun, sanal masaüstü altyapısı (VDI), veri tabanı ve analiz, yapay zeka gibi zorlu bulut iş yüklerini çalıştırmak için özel olarak optimize edilmiş yeni çözümleri, veri bütünlüğü ve cihaz yazılımı tehditlerine karşı koruma sağlamak için bütünleşik güvenlik özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Pandemi ile birlikte hızlanan dijitalleşmenin avantajları neler oldu?

En azından şimdilik geleneksel bir işyerine olan bağımlılığımız azaldı. İşletmeler, uzaktan çalışanların ve ademi merkeziyetçi ofislerin nasıl başarılı olabileceğini gördüler ve dijital dönüşüm bu değişimin merkezinde yer alıyor.

Artık sanal ortamlarda yapılan işlerin çoğu ile şirketlerin veri yönetimi süreçlerini dijitalleştirme ihtiyacı hızlandı. Kuruluşlar, verileri daha verimli bir şekilde analiz etmek ve işlemek için tutarlı bir veri yönetimi sistemi uygulamanın devam eden zorluğuyla karşı karşıya kalırken, aynı zamanda tüm konumlardan erişilebilir ve eyleme geçirilebilir olmasına izin veriyor.

Intel® ile güçlendirdiğimiz sunucularımızda verilerimiz artık sınırlı sayıda kaynaktan alınan yüksek düzeyde yapılandırılmış bilgiler değil. İş liderlerinin şu anda karşı karşıya olduğu gerçeklik, çeşitli biçimlerde ve çeşitli kaynaklardan gelen verilerin işlenme ve depolanma biçimine daha fazla önem vermeye evrilmiştir. Bu, güvenli, esnek ve çevik veri yönetimi sağlamak için Lenovo ThinkSystem DM Serisi Depolama Yöneticisi İşletim Sistemimizde gördüğümüz gibi platformlara, araçlara ve flash dizisi teknolojisine olan talebi artırdı.

Akıllı Dönüşüm tam olarak neleri kapsıyor?

Basitçe söylemek gerekirse, Akıllı Dönüşüm, yapay zeka (AI) ile desteklenen cihazlar ve veri merkezi altyapısı, güçlü çözümler oluşturmak için birlikte çalıştığında ne olduğunu açıklar. Bu çözümler müşterilerin hayatlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor ve sektörleri ileriye taşımaya devam ediyor. Benzersiz bir şekilde işleri daha hızlı, daha ucuz, daha iyi ve daha kişisel hale getirmemize izin veren çözümleri kapsıyor. Önümüzdeki yakın gelecekte "Akıllı Dönüşüm", hayal edilemeyen iş modellerinin önünü açacak.

Gelecek hedeflerinizden söz eder misiniz?

Öncelikle amacımız, dünyanın ilk 3 en büyük Data Center sağlayan üreticisinden biri olmak. Müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği konusundaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Lenovo olarak inovasyona bağlılığımız doğrultusunda herkes için daha akıllı teknolojilere odaklanmayı sürdüreceğiz. Son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmenin ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın bu sektörde başarılı olabilmenin temel şartlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde yenilikçi adımlar atıyoruz, yapay zeka yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Lenovo'nun dünyada ve Türkiye'de yapay zeka ve teknolojinin geleceğine yatırımlarından bahseder misiniz?

Geleceğin teknolojilerine baktığımızda, nesnelerin interneti, yapay zeka ve veri analitiği kavramlarının daha da ön plana çıkacağını görüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmalarına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde dijital teknolojilerin yarattığı ekonomik değerin 100 trilyon doları aşması bekleniyor.

Yapay Zeka Endeksi 2019 Yılı Raporu'na göre, 2019'da özel sektörün küresel çaptaki yapay zeka yatırımı 70 milyar doları aştı. Lenovo olarak daha akıllı teknolojilere ve inovasyona odaklanırken yapay zeka için yılda 1, 6 milyar dolar yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda AR, VR, Supercomputing, yapay zeka ve 5G'nin daha fazla hayatımıza gireceğini ve yaygınlaşacağını düşünüyoruz.

ISG olarak müşteri deneyimini iyileştiren ve onları güçlendiren yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Geleceğe yatırım ve inovasyon kalemlerimizin başında gelen konu "yapay zeka."

Araştırma merkezlerine, "Müşteri İnovasyon Merkezleri'ne" yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hem işimizi hem de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yeni yapay zeka teknolojileri geliştiriyoruz.

Araştırmacılar, olumsuz iklim değişikliklerini hafifletmeye yardımcı olmak için, sel veya kuraklıktan etkilenebilecek tarımsal bölgeleri ve mahsulleri incelemek ve bu bölgeleri önceden belirleyebilmek için, "Jeo-Uzamsal Görüntü Analizi" ve "Lenovo Yapay Zeka İnovasyon Merkezimiz'i "kullanıyor.

Yapay zeka, geleneksel iş stratejileri ve bilimsel araştırmalar üzerinde şimdiden derinlemesine bir etki yaratıyor ve üst düzey liderlerin çoğu, bu konuyu bir öncelik olarak kabul ediyor. Biz de yeni açtığımız küresel yapay zeka inovasyon merkezlerimiz ve kapsamlı ürün ve hizmet portföyümüzle kritik yapay zeka sistemlerini hayata geçirmeyi sürdürmekte kararlıyız.

Şu an yapay zekanın en önemli ticari ya da insani sorunların çözülmesine yardımcı olması için üç yeni yapay zeka inovasyon merkezini işletiyoruz.

Morrisville(ABD), Stuttgart(Almanya), Pekin'de(Çin) bulunan bu merkezlerde, Lenovo'nun 100'den fazla veri bilimi uzmanı ve uzman yapay zeka geliştiricisi çalışıyor.

Hastalığın ilk aşamasında, tümörleri saptamak, sınıflandırmak ve teşhis konulmasında doktorlara destek sağlamak için kullanılabilecek hasta görüntüleme ve tetkik/ tarama gibi yapay zekanın olanak sağladığı çözümler tasarlamak üzere uğraşıyorlar.

Yapay zekanın veri yönetimindeki rolü ve avantajları nelerdir?

Yapay zeka veri yönetiminde daha fazla otomasyon ve tahmin sağlar. Depolama sağlayıcıları, kurumsal veri yönetimi sistemlerinde otomatikleştirilmiş yetenekler oluşturmak için giderek daha fazla yapay zeka ve makine öğrenimine yöneliyor. Bu, kapasite gereksinimlerini izlerken daha yüksek verimlilikten önceden var olan verilerinizi tahmine dayalı analitik için kullanmaya ve sorunların gerçekleşmesini engellemeye kadar her şeyi içerebilir. 2021'de, işletmelerin veri altyapısı yönetimi boyunca insan müdahalesini azaltmaya devam etmesi, bunun yerine bu sorunları ele almak için akıllı yazılım çözümlerine ek sorumluluk yüklemesi muhtemeldir.

Veri Merkeziniz, AI yapılanmanızın kalbi olarak görülmelidir ve bu nedenle yüksek performansı gerektirir. Flash tabanlı yatırımlarınız, model eğitimi için nöral ağlara veri beslemede olduğu ön-işlemeden, performans darboğazlarına kadar sorunları ortadan kaldırabilir ve AI iş yüklerini basitçe hızlandırabilir.

Yapay zeka yeteneklerinden etkin bir şekilde yararlanarak işletmeler, özellikle gözetim, performans ve güvenlik gibi alanlarda veri yönetimlerinin verimliliğini büyük ölçüde artırabilirler. Yeni nesil uygulamalar ve dijital dönüşüm projelerinin halihazırda hayata geçirilmesiyle birlikte, makine öğrenimi teknikleri, yapay zeka desteği olmadan mümkün olandan daha doğru içgörüler elde etmek için sürekli artan veri kümelerini analiz etmenize olanak tanır.

Yakın gelecekte 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla bizleri neler bekliyor?

5G ağının kullanılabilirliği, birçok farklı işletme operasyonu için çok önemli hale gelmek üzere. 5G'den yararlanan IoT(nesnelerin interneti) cihazlarının doğal büyümesiyle, oluşturulan ve analiz edilen verilerin hızı, uç(edge) konumlarda yüksek performanslı, düşük gecikmeli depolama ihtiyacını artıracak.

5G, daha gelişmiş, veriye aç uygulamalar geliştirmek için katalizör görevi görecek ve bu da kurumsal sistemlerin verileri yıldırım hızında işlerken çalışır kalmasını sağlayacak. Buna karşılık, kurumsal iş modelleri, özellikle son kullanıcılara ve müşterilere sunulan hizmetlerle ilgili olduğu için buna uyum sağlaması gerekecektir. Bu nedenle, sağlam, güvenli ve yüksek verimli veri yönetimi çözümleri, bir 5G ağının iş operasyonlarına sunduğu muazzam potansiyelden yararlanmak için merkezi bir bileşen olacaktır.

Lenovo olarak veri merkezlerinin çevresel etkilerini azaltmak için ajandanızda neler var?

Her yıl yaklaşık 40 milyon ton elektronik atık üretiliyor ve bu toplam toksik atığımızın %70'ini oluşturuyor. Dahası, dünyadaki veri merkezlerinin 2030 yılına kadar dünya elektriğinin %13'ünü tüketeceği tahmin ediliyor. Tüm bunlar, veri toplama, depolama ve nihayetinde elden çıkarma döngüsü yoluyla israflı depolama uygulamalarının sınırlandırılmasının giderek büyüyen bir sorun olduğu anlamına geliyor.

Bulut tabanlı teknolojilerin ve Lenovo'nun Varlık Kurtarma Hizmeti gibi sistemlerin ortaya çıkışı, artık organizasyonları sunucu odalarına olan bağımlılıklarını azaltmaya teşvik ediyor. Ancak ortaya çıkan çevresel etkilerle mücadele etmek için daha fazla önlem alınması gerekecek.

İş liderlerinin, yalnızca daha sürdürülebilir sistemleri teşvik ederek değil, aynı zamanda tüm aşamalarda e-atığı azaltmak için veri merkezlerinin genel verimliliğine odaklanarak, verileriyle ilgili olarak karbon ayak izlerini azaltmaya daha fazla önem vermeleri gerekir. Veri depolama yıldan yıla daha verimli hale geldikçe, verileri yeniden kullanma ve geri dönüştürme becerisine sahip olmak, ileriye dönük daha sürdürülebilir veri yönetimi uygulamalarının oluşturulmasına yardımcı olabilir.