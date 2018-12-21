Lenovo Z5 Pro Gt, 12gb Ram'li Slider Phone

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Son Dakika! Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti

Putin'den Çok Konuşulacak Atatürk Yorumu: Bizim İçin Çok Değerli