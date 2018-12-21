Lenovo Z5 Pro Gt, 12gb Ram'li Slider Phone

Lenovo
12GB RAM'a sahip Slider Phone Duyurdu
Yeni Lenovo Z5 Pro GT sahip olduğu 512GB depolama alanı ve kayan kapaklı selfi kamera sistemi ile dikkat çekiyor. Lenovo 12GB RAM'li Slider Phone hakkında detaylı bilgiler!
Lenovo özellikle Motorola
markasını Batı'da çok daha ileri seviyelere taşımaya çalışırken; kendi ülkesinde de işini gayet iyi yapmakla meşgul. Geçtiğimiz ay Z5 Pro all-screen slider modelini duyuran şirket, bütçe dostu orta sınıf özellikleri ile dikkat çekmişti. Elbette bunlar iyi özellikler ancak üzerinde konuşulması gereken ve övgüyü hak eden kısım ise tam ekran kayan kapak diyebileceğimiz bir form faktörüne sahip olması. Yeni Z5 Pro GT modelini farklı kılanda bu özellik.
Pekinde düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan yeni Android Telefon 512GB'a kadar depolama alanı ve özellikle 12GB RAM'a sahip olması ile öne çıktı. Şirketin ilk 12GB'lı slider phone modeli olarakta kayıtlara geçti. Qualcomm
'un Snapdragon 855 mobil işlemcisi olacak ancak 5G desteği bu modelde yer almayak.
Tasarımda dikkat çekenler
Z5 Pro GT ve Z5 Pro modelleri uzaktan aynı görünmekle birlikte, ekranın altında kırmızı metalik bir çerçeve, her iki ana kameranın etrafında kırmızı kenarlar ve arkadaki camın altında karbon fiber desen öne çıkıyor. Diğer özellikler ise temelde aynı; 6.39inç ekran 2,340 x 1,080 AMOLED ekran, 16MP + 24 MP dual arka kamera seti, 16MP + 8MP (infrared) selfi kamerası, 3,350 mAh'lik bir batarya, NFC, Dual Nano SIM yuvası, 3.5mm kulaklık girişi yok ama dongle'ı var ve bu Dongle'ın bağlanacağı USB-C portu bulunuyor.
İlk 12G RAM'li akıllı telefon olmasına rağmen,Lenovo Z5 Pro GT 15 Ocak'tan sonra ön siparişle satışa sunulacak. 24 Ocak 2019'da ise resmi tanıtımı gerçekleştirilecek.
Lenovo Z5 Pro GT Fiyatları Nasıl?
Fiyatlarda ise 6GB RAM + 128GB depolama alanlı model 2,698 yuan yaklaşık 390 Dolar.
12GB RAM + 512GB Depolama Alanına ship olan model ise 4,398 Yuan yani yaklaşık 640 dolara satılacak.
Engadget