Lens Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lens Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Lens Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lens Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 11:20
Lens Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lens Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Lens alerjisi, lens takımı sonucunda gözde oluşan rahatsızlık belirtileridir.

Lens alerjisi, lens takımı sonucunda gözde oluşan rahatsızlık belirtileridir. Lensin vermiş olduğu ek etkiler nedeniyle gözün tahriş olması durumunu ifade eder. Belirtileri ise kaşıntı, lens takmada zorluk, kızarıklık ve akıntıdır. Bu alerjinin tedavi edilmesi için göz doktoruna gidilebilir. Doktor kontrolünde göz damlaları kullanılabilir. Bu alerji kontak lensin veya göz yaşındaki proteinlerin lensin yüzeyine bağlanmasından dolayı olur.

Güneş Alerjisi Nedir?

Güneş alerjisi cildin güneşin zararlı ışınlarına karşı gösterdiği tepki olarak bilinir. Şiddetli şekilde de gerçekleşebilir. Hafif şekilde de olabilir. Dereceleri mevcuttur. Bu durum cildin güneşin zararlı ışınlarından ne kadar etkilendiği ve ne kadar alerjiye dönüştüğü ile ilgili olabilir.

Güneş Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Güneş alerjisinin bilinen en yaygın şeklini güneş zehirlenmesi de denilen güneş ışını tepkimesi oluşturur. Kalıtsal yatkınlık sebebi ile olabilir. Ihlamur ya da yabani havuç bitkilere maruz kalma ve kullanılan ilaçlar tarafından güneş alerjisi tetiklenebilir. Güneş alerjisi kişinin güneşin zararlı ışınlarına maruz kalması ile olur. Cilt bu durumdan etkilenir ve tepkimeler verir.

Güneş Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Güneş Alerjisi Belirtileri

Güneş alerjisi kişinin cildinin belirli etkilere sahip olması ile anlaşılabilir. Bu duruma belirtileri de denilir. Güneş alerjisi belirtilerini ise, kızarıklık, deri döküntüleri, şişlik, kaşıntı oluşturabilir. Alerjinin olduğu bölgede deride küçük yumrular ve kabarıklık olabilir. Bu durum ile birlikte kaşıntı da meydana gelir. Güneş alerjisi belirtileriyle beraber bu şekilde kişi tarafından anlaşılabilir.

Güneş Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Güneş alerjisi en sık görülen cilt rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görüldüğü gözlenmiştir. Hassas bir cilde sahip olan bireyler bu duruma daha da dikkat etmelidir.

Bazı belirtiler bazı kişilerde birkaç saat görüldükten sonra geçebilir. Genetik yatkınlığı olan kişiler ise bazı dönemlerde bu alerjiyi yaşayabilir. Cilt hastalıkları doktoruna gözükmeleri önerilebilir.

Bu alerjiye yoğurt, kabak çekirdeği yağı, çinko içerikli yağlar ve su iyi gelebilir. Bu malzemeler kullanılarak ve cilt doktoruna gidilerek belirli ilaçlarla geçiş dönemi sağlanabilir. Geçmesi belirli zamanı oluşturabilmektedir.

Güneş Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Güneşten kaynaklı alerjilerin tedavilerinde genellikle kremler kullanılabilir. Yağlar kullanılabilir. Ağız yoluyla alınan ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Bu şekilde cildin kendisini toparlaması beklenir.

Tedavi süreci kişiler için önemli bir yer tutar. Güneş alerjisinin belirtileri güneşin zararlı ışınlarından kaynaklı oluşmuş alerji olmayabilir. Farklı bir cilt hastalığını da kapsayabilir. Bu nedenle teşhisin kesin konulması için doktor en iyi çözümü oluşturur. Tedavi de alerjiye göre yürütülür.

Bu tedavi sürecinde hastanın hikayesi doktor için önem arz edebilir. Kişinin hangi durumda güneşe maruz kaldığı, ciltte meydana gelen tepkimelerin nasıl olduğu araştırılır. Testler doktor tarafından uygulanabilir.

Şikayet ve bu etkilere göre tedavi seçenekleri belirlenebilir. Oluşan klinik tabloya göre tedaviler çeşitlilik gösterebilir. Bazı durumlarda hafif olguda kremler ve doğal yöntemler yeterli gelebilir. Bazı durumlarda ise ağızdan da ilaç alınması gerekli olabilir.

Bu durum ciltte meydana gelen alerjinin şiddetine, kişinin hikayesine göre belirlenebilir. Tedavi de buna göre belirlenir. Kişiler güneş ışınlarının dik geldiği zaman dilimlerinde kendilerini güneşin zararlı ışınlarında koruyabilir. Özellikle de yaz mevsimi ve bu aylar dikkat edilmesi gereken dönemi içine alır.

Lens Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lens Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Lens Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lens Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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