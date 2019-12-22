Lens cezalı duruma düştü
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 31. dakikasında Ozan Tufan'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek. - İSTANBUL
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