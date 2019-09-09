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Lens'e ocak ayına kadar süre

46 dakika önce

Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma'dan sonra Jeremain Lens de takımdan gönderilecek.

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Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma'dan sonra Jeremain Lens de takımdan gönderilecek. Bu sezon toplam 15 futbolcuyla yollarını ayıran siyah beyazlılar, Lens ile bu sayıyı 16'ya çıkaracak. Beklentileri bir türlü karşılamayan Hollandalı futbolcu 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretiyle de büyük bir külfet oluşturuyor.


N'Koudou'dan sonra Diaby'i de renklerine bağlayan Beşiktaş, Lens'ten kendisine devre arasına kadar kulüp bulmasını talep etti. Yönetimin Lens ile önümüzdeki günlerde masaya oturup, ayrılma talebini iletmesi bekleniyor. Bütçe dengesi için Beşiktaş,


2017'de Sunderland takımından 1.5 milyon Euro


bonservis bedeliyle satın aldığı ve bugüne dek 4 milyon 450 bin Euro ödediği Lens'e, kalan 3 yıllık sözleşmesi için 6 milyon 50 bin Euro daha ödemek zorunda. Bu sezon sadece 2 milyon Euro bonservis geliri elde eden buna karşın 15.8 milyon Euro bonservis harcaması yaparak 13.8 milyon Euro açık veren siyah beyazlılar, takım ücretlerini düşürmek istiyor

Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:40 
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