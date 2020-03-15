Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Lens kullanımı nasıldır - Son Dakika
Son Dakika Magazin Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Lens kullanımı nasıldır - Son Dakika Magazin

Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Lens kullanımı nasıldır

6 saat önce

Lens takma işleminde dikkat edilmesi gereken durumlar vardır.

Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Lens kullanımı nasıldır, System.String[]

Lens takma işleminde dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Bunlara dikkat edildiği sürece, lens takma konusunda sıkıntılar yaşanmayacaktır.


Lens Nasıl Takılır?


İlk olarak, eller sağlıklı bir sabunla yıkanmalı ve temiz bir havluyla durulanmalıdır. Sonrasında takılacak olan lens avuç içine alınıp, kontrol edilmelidir. Kontrolün amacı, lensin hem temiz hem de yırtılmamış olması gerekliliğidir.


Lensin ters yüz olmadığına dikkat edilmeli. Bu durum yaşanmışsa, parmakla hafiften genişletilebilir.


Lensi parmağınıza alın ve yerleştirmeye başlayın. Gözlerinizi kırpmamak için muhakkak diğer elinizin başparmağıyla gözlerinizi tutmalısınız. Daha sonra yukarı ve aşağı bakarak, lensin yerleştiğinden emin olun.


Diğer gözünüz içinde aynı yolu deneyin.


Lens Nasıl Çıkartılır?


Lensi çıkarmadan önce lensin gözünüzün orta kısmında olduğuna emin olmalısınız. Lensin gözünüzün orta kısmında olduğunu öğrenmek için diğer gözünüzü kapatın. Eğer bulanık görmüyorsanız, lens orta kısımda, bulanık görüyorsanız, orta kısımda değildir demektir. Aynaya bakarak, lensin ortaya getirilmesine dikkat edin.


Gözünüzün alt kapağını aşağı doğru yavaşça çekiniz. Göz kapağını alta çekmişken, parmağınızı da lensin alt kısmına yerleştirin ve gözün beyazına doğru çekmeye çalışın. (Alt tarafa doğru)


Hafiften lensi baş ve işaret parmağınız arasından gözünüzden ayırmaya çalışın. Dikkatli olun.


Lens çıkarma işleminde ilk olarak sağ taraftakinden başlayarak, bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Bu durumda, lenslerinizi karıştırma olasılığınız düşük olur.


Lens Bakımı Nasıl Yapılır?


Lens bakımı, periyodik olarak yapılması gereken bir işlemdir. Ellerle sürekli temas halinde olması, ayrıca ellerin de sürekli temiz olmasını gerektirecektir. Lens bakımı işlemi için ilk olarak lensi parmaklarınız arasına alın ve solüsyonu iki tarafa ayrı ayrı damlalar şeklinde dökün. İşaret parmağınızla ikisini hafifçe ovalayın.


Ovalama işleminden sonra solüsyon ile lensi iyice durulamayı ihmal etmemelisiniz. Bu kez solüsyonu lensi koyduğunuz kaplara koyun ve ardından lenslerinizi içine bırakın. Kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra en az 4 saat boyunca beklemeniz gerekecektir.


Lens Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler


Birçok kişi lens kullanımının nasıl olduğunu merak ederek araştırmalar yapabilir. Fakat araştırmaların bazı durumlarda net olarak cevaplanmamış olması, eksikliklerin doğmasına neden olabilir. Lens kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli durum, lenslerin kesinlikle su ile temizlenmemesi olarak bilinmelidir.


Su içerisinde bulunan bazı bakteriler, lens yüzeyine yerleşerek, doğrudan gözle temas haline girebilirler. Bakterilerin, göze girmesi ise kalıcı birçok göz sorununun ortaya çıkmasına neden olabilir. Lens kullanımında bahsedilen püf noktalara dikkat edilmelidir. Ancak ilk kullanımlarda muhakkak uzman görüşü alınarak, gerekli tüm sorulara cevap bulunmalıdır. Bu yolla lens kullanımı tamamlanmış olur.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:38 
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