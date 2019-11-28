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Lens ve Atiba tribünde

6 saat önce

Slovan Bratislava karşısında cezalı olan Lens ve sakatlığı bulunan Atiba kadroda yer almazken, iki futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.

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Slovan Bratislava karşısında cezalı olan Lens ve sakatlığı bulunan Atiba kadroda yer almazken, iki futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede kadroda olmayan Lens ve Atiba, karşılaşmayı tribünden takip etti. Lens, Braga ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımını yalnız bırakırken, Atiba da Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları nedeniyle dinlendirildiği için kadroya alınmadı. Atiba'nın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

(İHA)

Bratislava, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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