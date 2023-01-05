Lensfiyat.com'un kurucusu Erdoğan Savran: Yeni bir Türk renkli lens markası geliyor - Son Dakika
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Lensfiyat.com'un kurucusu Erdoğan Savran: Yeni bir Türk renkli lens markası geliyor

05.01.2023 15:11
Lensfiyat.com'un kurucusu Erdoğan Savran: Yeni bir Türk renkli lens markası geliyor

Kontakt renkli lens sektörüne yön veren bünyesinde dünya markalarını ülkemizle buluşturan platformlardan lensfiyat.com'un kurucusu Erdoğan Savran yeni bir Türk lens markası müjdesi verip iddialı konuştu: "Türk markaları kontakt lens pazarında lider olacak"

Kontakt lens sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Luxe Optik, renkli ve şeffaf kontakt lens ihracatında ulaştığı ülke sayısını 18'e çıkardı. Markanın online platformu lensfiyat.com'u kurarak binlerce kişiye ulaşmasını sağlayan Erdoğan Savran, kontakt lens pazarındaki Türk markalarını dünyayla tanıştırmayı ve ülkemizi optik lens üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

"Lens sektörüne öncü olacak yeni bir Türk markası için ilk adımı attık"

Aynı zamanda renkli kontakt lens markası Labella'nın kurucu ortağı olan Erdoğan Savran, 2022 yılının ekim ayında Dubai'de gerçekleştirilen Vision Plus Dubai Optik Fuarı'na katıldıklarını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: "Türk markalarını dünyayla tanıştırma fırsatını yakaladık. Ülkemizin optik lens üretim merkezi haline gelmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar sadece online kanalımızsa 300 binden fazla satış kaydına imza attık. Ülkemizde Labella markasının yanısıra Solitica, Desio, Fx Eyes, El Amore markalarınında dağıtımını yapan Savran Luxe Optik olarak yaklaşık 6 yıldır düzenlenen dijital dünyanın enleri yarışmasında geçtiğimiz yıl ödül aldık. Yeni markamızı da dünyaca ünlü konuma getirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ortadoğu pazarında söz sahibi

Ekim ayında Dubai'de gerçekleştirilen Vision Plus Dubai optik fuarına katıldıklarına dikkat çeken ve tüm dünya markalarını bünyesinde toplayan lensfiyat.com kurucusu Erdoğan Savran, "Luxe Optik şirketimizin çatısı altında 19 üretici firmayla birlikte çalışıyoruz. Renk ve çeşitlilik açısından zengin bir yelpaze sunuyoruz. Ortadoğu pazarında söz sahibi bir firmayız. Azerbaycan, İran, Libya ve Mısır'da resmi distribütör; Dubai, Irak, Kuveyt, Morocco, Romanya, Şili ve Ürdün'de bayiler aracılığıyla hizmet veriyoruz. Şimdi yeni hedefimiz Avrupa pazarı" diye konuştu.

Lensfiyat.com'daki kontakt lens seçenekleri korneayı koruma özelliğine sahip

Lensfiyat.com aracılığıyla 19 farklı markanın ürünlerinin satışını online olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erdoğan Savran, "Doğal ve zarif tam 33 renk tonu seçeneğimizle içeriği yüzde 40 su olan lenslerin satışını gerçekleştiriyoruz. Özel boyama tekniği, hareli ve haresiz seçim alternatiflerimiz mevcut, pürüzsüz ve ince yapısı sayesinde korneayı koruma özellikleri ile önceliğimiz alıcılarımızın göz sağlığıdır" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Toplum Lensfiyat.com'un kurucusu Erdoğan Savran: Yeni bir Türk renkli lens markası geliyor - Son Dakika


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