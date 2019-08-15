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LEO BEBEK AMELİYAT OLDU

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA İzmir'de 9 Ağustos'ta kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Leo bebeğin ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

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Haber-Kamera: Ali KEREM BENGİ/ İstanbul DHA
İzmir'de 9 Ağustos'ta kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Leo bebeğin ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.
İzmir'de özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilen Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilmişti. O günden bu yana Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Dalgıç, bugün ameliyata alındı. Leo bebeğe, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile Prof. Dr. Hakan Ceyran ve ekibi tarafından bugün saat 09.00 sıralarında jaten ameliyatı yapıldı. Yaklaşık 4.5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi. Leo bebek bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.

Görüntü Dökümü:
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Bebeğin İstanbul'a getirilmesi
Hastaneden görüntüler
Anne ve babasının görüntüsü


İstanbul, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:05 Kaynak: DHA
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