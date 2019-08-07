Leo Schwechlen, Göztepe'de!
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak BB Erzurumspor'da forma giyen Leo Schwechlen'i transfer etti.
Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak BB Erzurumspor'da forma giyen Leo Schwechlen'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55
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