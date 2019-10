Fransa’nın önemli kısa oyuncularıyla birlikte basketbola adımlarını atan Leo Westermann; ASVEL, Partizan ve Zalgiris Kaunas maceralarının ardından Fenerbahçe Beko’da forma giyecek. Westermann yeni jenerasyonu adeta bir gözlemci gibi takip ediyor, her şeye olumlu yaklaşıp röportajımızın sonunca “merci” diyerek teşekkür etmeyi ihmal etmiyor.







İlk olarak yeni sezonda başarılar dilerim. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden birisin. Sezon öncesi neler hissediyorsun? Burada olmak nasıl bir duygu?





Son beş sezondur EuroLeague’de Final Four’a kalan bir takıma geldim. Tek kelimeyle harika hissediyorum. Yeni sezonda oynadığımız her maçı kazanıp sona geldiğimizde kupaya ulaşmak istiyoruz. Fenerbahçe geçen sezonun sonlarında talihsiz birkaç durumdan ötürü EuroLeague’de şampiyon olamadı. Ama bu sezon tek hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefe odaklanan bir takımda olmak harika bir duygu.





Peki, Fenerbahçe’ye transfer olma sürecin nasıl gelişti?





Çok kolay. Tarihin en iyi koçlarından birisinin başında olduğu takımdan teklif alınca karar vermek için fazla düşünmeme gerek kalmadı. Kulübün yaklaşımı ve bazı arkadaşlarımdan aldığım tavsiyeler kararı vermemi çok daha kolay hâle getirdi.





Partizan’dayken Dusko Vujosevic gibi önemli bir koçun tedrisatı altında gelişim gösterdin. Geçtiğimiz sezonlarda Avrupa’nın son yıllardaki en iyi koçlarından olan Sarunas Jasikevicius’la çalıştın. Yeni sezonda ise Avrupa tarihinin en iyi koçlarından olan Zeljko Obradovic’le çalışacaksın. Bu inanılmaz bir his olsa gerek.





Evet, gerçekten de öyle. Vujosevic’ten basketboldaki doğruları ve basketbolun temel öğretilerini en iyi şekilde öğrendim. Partizan’daki kariyerim özeldi.



Zalgiris’te bambaşka bir sistemle karşılaştığım için başlarda zorlandım ama sonrasında uyum sağlamayı başardım. Koç Jasikevicius, basketbolun içinde olduğu her anda inanılmazdı. Her saniye sistem kuruyor ve o sistemi bozuyordu. Mükemmel işler yapmak için uğraşıyordu. Zeljko Obradovic ise… O bir efsane. O ve koç Jasikevicius işin teknik kısmında birbirine benziyor ama Obradovic’in hemen hemen 30 yıldır bu işi yaptığını unutmamak gerek.





Senle birlikte toplam dört tane önemli oyun kurucu aynı takımda. Onlarla uyum sağlayabildin mi?





Kesinlikle. Yeni sezon öncesinde olmamıza rağmen takıma uyum sağlamayı başardım. Bobby (Dixon) ve Kostas (Sloukas) benimle her gün konuşuyorlar, beraber şehirde dolaşıyoruz ve en önemlisi koçun sistemine alışmam için bana altın değerinde tavsiyeler veriyorlar. Hatta Nicolo Melli’nin bile bu konuda bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Nando’yla (de Colo) çok sık olmasa da görüşüyorduk. Şimdiyse onunla aynı takımda olduğum için mutluyum.





Bu sezonun fikstürü çok daha yoğun ve yorucu. Sence bu fikstürde başarıyı yakalamak ve istikrarı sağlamak için neler yapılmalı?





Her geçen yıl maçlar biraz daha zorlaşıyor. Ancak özellikle bu sene çok daha zor olacak. Çünkü hem maç sayısı arttı hem de bütün takımlar kadrolarına önemli eklemeler yaptı. Sakatlıktan korunup takım olarak her maça hazır olarak çıkarsak fazla sorun yaşayacağımızı sanmıyorum.





Fransa’nın yeni jenerasyonunda Malcolm Cazalon, Theo Maledon, Killian Hayes ve Timothe Crusol gibi önemli isimler bulunuyor. Onların performansını nasıl değerlendiriyorsun?





Hepsi inanılmaz. Bence Crusol ve Cazalon’un biraz daha zamana ihtiyacı var. Yetenekliler ama oyun görüşlerini ve fiziksel savunmalarını geliştirmeleri gerekiyor. Hayes’i son birkaç sezondur izliyorum ve gerçekten de çok özel bir guard olacak. Ama bu grup arasında bence en özel olan isim Maledon. Onu uzun süredir izliyorum ve topla oynayış tarzından, penetrelerinden, basketbol zekâsından ve liderliğinden etkilenmemek elde değil. 2020 NBA Draftı’nda ilk seçilen isimlerden birisi olabilir.





Pick&roll mü pick&pop mu?





Pick&roll.





Adam adama savunma mı alan savunması mı?





Adam adama savunma.





Alley-oop pası mı coast to coast pas mı?





Kesinlikle alley-oop.