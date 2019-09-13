'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu
31 dakika önce
İZMİR'de, polisin bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Leon ile yaptığı aramada, yakıt deposunda, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:45 Kaynak: DHA
İZMİR'de, polisin bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Leon
ile yaptığı aramada, yakıt deposunda, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Y.S. yönetimindeki otomobili durdurdu. Kokuya duyarlı narkotik köpeği Leon'un tepki verdiği aracın yakıt deposu söküldü. Depoda 30 ayrı pakette, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz Son dakika: Diyarbakır'da, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısında Kulp Belediye Başkanı gözaltında Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvara asılan ayakkabıyı almaya çalışan bir kişi yakalandı AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir