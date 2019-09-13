Son Dakika Haberleri: 'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu
Son Dakika Güncel Haber

'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu

1 saat önce

İZMİR'de, polisin bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Leon ile yaptığı aramada, yakıt deposunda, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.

'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu, System.String[]

İZMİR'de, polisin bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Leon ile yaptığı aramada, yakıt deposunda, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Y.S. yönetimindeki otomobili durdurdu. Kokuya duyarlı narkotik köpeği Leon'un tepki verdiği aracın yakıt deposu söküldü. Depoda 30 ayrı pakette, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Narkotik, Leon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var
Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Davutoğlu'nun istifasını değerlendirdi: Kaybettiği koltuğun peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]