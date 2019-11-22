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Leonard Cohen'den ölümünden sonra yeni albüm
6 saat önce
Albüm, Grammy ödüllü yorumcu, şarkı sözü yazarı ve şair Cohen'in daha önce duyulmamış şarkılarını içeriyor.
Albüm, Grammy ödüllü yorumcu, şarkı sözü yazarı ve şair Cohen'in daha önce duyulmamış şarkılarını içeriyor. Cohen'in 15'inci albümü Thanks for the Dance (Dans İin Teşekkürler) adını taşıyor.
Bu albümün yapımcılığını Leonard Cohen'in oğlu Adam üstleniyor. Albümde toplam 9 şarkı yer alıyor.
Cohen, 7 Kasım 2016'da 82 yaşında hayatını kaybetmesinden bir ay önce 14. stüdyo albümü You Want It Darker'ı çıkarmıştı
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:53
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