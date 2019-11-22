Son Dakika Haberleri: Leonard Cohen'den ölümünden sonra yeni albüm
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Leonard Cohen'den ölümünden sonra yeni albüm

6 saat önce

Albüm, Grammy ödüllü yorumcu, şarkı sözü yazarı ve şair Cohen'in daha önce duyulmamış şarkılarını içeriyor.

Leonard Cohen'den ölümünden sonra yeni albüm, System.String[]

Albüm, Grammy ödüllü yorumcu, şarkı sözü yazarı ve şair Cohen'in daha önce duyulmamış şarkılarını içeriyor. Cohen'in 15'inci albümü Thanks for the Dance (Dans İin Teşekkürler) adını taşıyor.


Bu albümün yapımcılığını Leonard Cohen'in oğlu Adam üstleniyor. Albümde toplam 9 şarkı yer alıyor.


Cohen, 7 Kasım 2016'da 82 yaşında hayatını kaybetmesinden bir ay önce 14. stüdyo albümü You Want It Darker'ı çıkarmıştı

Leonard Cohen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:53 
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