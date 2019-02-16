Son Dakika Haberleri: Leonard Zuta: "Skrtel'in Müdahalesi Çok Sertti"

Leonard Zuta: "Skrtel'in Müdahalesi Çok Sertti"

50 dakika önce

Konyasporlu futbolcu Leonard Zuta, "Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda" dedi.

Leonard Zuta:
Konyasporlu futbolcu Leonard Zuta, "Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda" dedi.

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Konyaspor'da müsabaka sonrası Leonard Zuta açıklamalarda bulundu. Takım olarak birlikte savaşıp mücadele ettiklerini belirten Zuta, "11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Çok zor maçtı, bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz. Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi" diye konuştu.

Zuta, daha sonra Skrtel ile aralarında geçen pozisyon sonucunda ayağında oluşan yaralanmayı gösterdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:59 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
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