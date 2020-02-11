Leonardo da Vinci'nin anısı Beşiktaş'ta yaşayacak - Son Dakika
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Leonardo da Vinci'nin anısı Beşiktaş'ta yaşayacak

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, Leonardo da Vinci'nin anısına 500. ölüm yıl dönümünde bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Leonardo da Vinci'nin anısı Beşiktaş'ta yaşayacak, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, Leonardo da Vinci'nin anısına 500. ölüm yıl dönümünde  bir sergiye ev sahipliği yapıyor. "Leonardo da Vinci'ye Saygı" adlı sergide birçok ressam ve yazar bu anlamlı sergide yer alarak da Vinci'nin anısını yaşatacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sergiye katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

SERGİ 22 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİLERİNE AÇIK OLACAK

Rönesans döneminin dahisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge Leonardo da Vinci anısına ölümünün 500. yıl dönümünde MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nde BELTAŞ'ın desteği ile özel bir sergi düzenlenecek. Ressam Onay Akbaş'ın geliştirdiği, İbrahim Karaoğlu'nun küratörü olduğu "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi, Beşiktaş Belediyesi'nin desteği ve birbirinden değerli sanatçıların da katkılarıyla 12 Şubat- 5 Mart 2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak.


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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
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