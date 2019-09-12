Leonardo da Vinci'nin ünlü aslan maketi sanatçının 500. ölüm yıl dönümünde Paris'te sergileniyor
12 dakika önce
Rönesans devrinin en önemli sanatçılarından İtalyan Leonardo Da Vinci'nin tasarladığı ünlü mekanik aslan maketi, sanatçının 500'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Paris'te bir ay boyunca sergilenmeye başlandı.
Rönesans devrinin en önemli sanatçılarından İtalyan Leonardo da Vinci'nin tasarladığı ünlü mekanik aslan maketi, sanatçının 500'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Paris'te bir ay boyunca sergilenmeye başlandı.
Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğunda olan metal aksamlı ahşap maket, da Vinci'nin çizdiği eskiz çalışmalarından esinlenerek Venedik doğumlu tasarımcı Renato Boaretto tarafından yeniden yapılmıştı. İlki 1517 yılında yapılan ve orjinali kayıp olan eser, Fransa Kralı I. Francois'yı eğlendirmek için Papa 10. Leo'nun başında bulunduğu komisyonun kararıyla da Vinci'ye yaptırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:00
Kongo'da yolcu treni raydan çıktı: en az 50 ölü 50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış 'Uyuşturucu kullandım' diyerek çatıdan atlayan genç öldü Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis