Son Dakika Haberleri: Leonardo da Vinci'nin ünlü aslan maketi sanatçının 500. ölüm yıl dönümünde Paris'te sergileniyor
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Leonardo da Vinci'nin ünlü aslan maketi sanatçının 500. ölüm yıl dönümünde Paris'te sergileniyor

12 dakika önce

Rönesans devrinin en önemli sanatçılarından İtalyan Leonardo Da Vinci'nin tasarladığı ünlü mekanik aslan maketi, sanatçının 500'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Paris'te bir ay boyunca sergilenmeye başlandı.

Leonardo da Vinci'nin ünlü aslan maketi sanatçının 500. ölüm yıl dönümünde Paris'te sergileniyor, System.String[]

Rönesans devrinin en önemli sanatçılarından İtalyan Leonardo da Vinci'nin tasarladığı ünlü mekanik aslan maketi, sanatçının 500'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Paris'te bir ay boyunca sergilenmeye başlandı.


Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğunda olan metal aksamlı ahşap maket, da Vinci'nin çizdiği eskiz çalışmalarından esinlenerek Venedik doğumlu tasarımcı Renato Boaretto tarafından yeniden yapılmıştı. İlki 1517 yılında yapılan ve orjinali kayıp olan eser, Fransa Kralı I. Francois'yı eğlendirmek için Papa 10. Leo'nun başında bulunduğu komisyonun kararıyla da Vinci'ye yaptırılmıştı.

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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:00 
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