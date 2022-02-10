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'LEONARDO DA VİNCİ'YE SAYGI' SERGİSİ ANTALYA'DA AÇILDI - Son Dakika

'LEONARDO DA VİNCİ'YE SAYGI' SERGİSİ ANTALYA'DA AÇILDI

10.02.2022 14:00

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı anısına Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının çalışmalarından oluşan 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisi açıldı.

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı anısına Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının çalışmalarından oluşan 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisi açıldı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluştuğu açılışta Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bir tablo gibi yaşayan, yaşayan bir tablo gibi demlenen Antalya'mızda bu sergiyi sizlere buluşturmaktan gurur duyuyoruz dedi.

Rönesans döneminin dahi ismi Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılında, Türkiye'den bir grup ressam, heykeltıraş, yazar, şair, yönetmen ve gazeteci bir yolculuğa çıktı. Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın düşlediği 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' projesini hayata geçirmek üzere gerçekleşen yolculuk, Leonardo da Vinci'nin ömrünün son 3 yılını geçirdiği Fransa'nın Amboise kasabasında noktalandı.

Amboise'de, Leonardo da Vinci'nin yaşadığı evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini süren grup, bu özel ortamlarda duyumsadıklarını yolculuk sonrası kendi alanlarında yorumladı. Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının bu yolculuğun ardından yaptığı eserler, Emre Sefer'in yapımcılığını, İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğüyle 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisinde bir araya getirildi.

YOĞUN İLGİ

Sergi, İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara ve Mersin'in ardından Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Açılış, Antalya'nın iş, sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Ümran Uysal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta sergide eserleri bulunan sanatçılardan Bedri Baykam, Tülin Onat, Mehmet Erbil, Barış Sarıbaş, Yalçın Gökçebağ, Mustafa Tolay, Sercan Meriç de yer aldı.

DA VİNCİ, 21'İNCİ YÜZYIL İNSANI GİBİ YAŞADI

Açılışta konuşan ressam Bedri Baykam, Başkan Ümit Uysal'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ev sahipliği için sağ olun var olun dedi. Leonardo da Vinci'nin bugün dünyanın en büyük sanatçılarından biri olarak anılmasının boşuna olmadığını belirten Baykam, Saymakla bitmez meziyetleri. Bugün eskimemesinin nedeni, 21'inci yüzyılda insanlar birden fazla konuyla ilgilenmesi birçok konuyla donanımlı olmaları gerektiren bir hayat yaşıyorsa Leonardo da Vinci de yaşadığı dönemde gerçekten öyle bir insandı diye konuştu.

TABLO GİBİ DEMLENEN ANTALYA

Başkan Uysal ise Sergimiz Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza yakıştı. Türkiye'mizde, hepimizin içinden geçen şeyleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Antalya için, 'Burası dünyanın en güzel yeri' demiş. Bir tablo gibi yaşayan, yaşayan bir tablo gibi demlenen Antalya'mızda bu sergiyi sizlere buluşturmaktan gurur duyuyoruz şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Uysal, sanatçılara plaketlerini takdim etti. Törenin ardından Başkan Uysal ve davetliler sergiyi gezdi.

9 MART'A KADAR AÇIK KALACAK

Onay Akbaş, Bedri Baykam, Mercan Dede, Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Bahar Oganer, Tülin Onat, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş'ın resim ve heykellerinin yer aldığı sergi Mart'a kadar ücretsiz gezilebilecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 1 ay boyunca açık kalacak sergide, yönetmen Durmuş Akbulut'un Leonardo da Vinci Belgeseli de izlenebilecek. Tiyatro Sanatçısı Mehmet Erbil'in Mekan Tiyatrosu konseptiyle çocuklar için yazıp sahneye koyduğu da Vinci Bana Dedi ki tiyatro oyunu da belli aralıklarla sahnelenecek.

'LEONARDO DA VİNCİ'YE SAYGI' SERGİSİ ANTALYA'DA AÇILDI
'LEONARDO DA VİNCİ'YE SAYGI' SERGİSİ ANTALYA'DA AÇILDI
'LEONARDO DA VİNCİ'YE SAYGI' SERGİSİ ANTALYA'DA AÇILDI

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Türkan Şoray, Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'LEONARDO DA VİNCİ'YE SAYGI' SERGİSİ ANTALYA'DA AÇILDI - Son Dakika


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