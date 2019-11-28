Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, Kübalı pasör çaprazı ve smaçör Leonel Marshall'ı kadrosuna kattı.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunu Leonel Marshall ile güçlendirdi. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrolleri tamamlanan Kübalı sporcu daha sonra kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

MARSHALL: EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza törenine Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri Murat Mestan, Ömer Cihat Bay ve başantrenör Fazıl Demirci katıldı. Bursa'da bulunduğu için kendisini iyi hissettiğini söyleyen Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Takım için elinden geleni yapacağını söyleyen Marshall, "Bursa'da olmaktan dolayı iyi hissediyorum. Burada birçok kişiyi tanıyorum. Takımımızda çok fazla potansiyel var. Efeler Ligi için ciddi bir ekibiz. Takım arkadaşlarıma ve takımın hedeflerinde yardımcı olmak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bursalı sporseverler bizi izlemeye gelsinler, onlara her zaman ihtiyacımız var" diye konuştu.

DEMİRCİ: BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Başantrenör Fazıl Demirci ise "Çok önemli bir profesyoneli kadromuza kattık. Genç oyuncularımız kendisinden çok şey öğrenecekler. Takımımıza büyük katkı sağlayacak. Eksik olan bölgelerimizi Marshall ile dolduracağız. Bursa voleybolu için büyük bir olay, çünkü artık dünyanın gözü burada olacak. Geçmişte tanıdığım, beraber çalıştığım karakterli ve güçlü bir oyuncu. Takımımda bulunduğundan dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.