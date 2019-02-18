Son Dakika Haberleri: Leopar Değil Av Köpeği

Leopar Değil Av Köpeği

47 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kedi köpek kavgası ağaç tepesinde devam etti.

Leopar Değil Av Köpeği, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde kedi köpek kavgası ağaç tepesinde devam etti.

Bursa'da kedi ve köpeğin anlaşmazlığı metrelerce yükseklikteki ağaç tepesinde de sürdü. O anlar köpeğin sahibi Atilla Ede'nin objektifine yansıdı. Bahçesindeki ağaçları budayan Ede, av köpeği Çirkin'i de yanında getirdi. Ede, uzayan dalları budarken, köpeği Çirkin de gördüğü bir kediyi bahçede kovalamaya başladı. Kedi can havli ile bir ağacın tepesine çıktı. Ede, yaşanan kovalamacayı şöyle anlattı. "Nasıl oldu ben de anlamadım. Kedinin peşinden köpeğim Çirkin de ağaca çıktı. O dalları nasıl aştı hala anlamadım. Tıpkı bir leopar gibiydi. O anları da fotoğrafladım" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:22 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı 1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:09:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Leopar Değil Av Köpeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]