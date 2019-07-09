Leras Tekstil 'yapay zeka' ile fark yarattı
1 saat önce
Sürdürülebilir dönüşümü misyon edinen Leras Tekstil Genel Müdürü Betül Eren Işık, Smart Leras projesiyle fark yaratarak dünya devlerinin ilk tercihi olduklarını belirtti.
Sürdürülebilir dönüşümü misyon edinen Leras Tekstil Genel Müdürü Betül Eren Işık, Smart Leras projesiyle fark yaratarak dünya devlerinin ilk tercihi olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:47
Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı
Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek
Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu