Son Dakika Haberleri: Leras Tekstil 'yapay zeka' ile fark yarattı
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Leras Tekstil 'yapay zeka' ile fark yarattı

1 saat önce

Sürdürülebilir dönüşümü misyon edinen Leras Tekstil Genel Müdürü Betül Eren Işık, Smart Leras projesiyle fark yaratarak dünya devlerinin ilk tercihi olduklarını belirtti.

Leras Tekstil 'yapay zeka' ile fark yarattı, System.String[]
Sürdürülebilir dönüşümü misyon edinen Leras Tekstil Genel Müdürü Betül Eren Işık, Smart Leras projesiyle fark yaratarak dünya devlerinin ilk tercihi olduklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:47 
Ekonomi
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