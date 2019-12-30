Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler!

Spor Arena Dış Haber | Hollanda'da harikalar yaratan ve Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için takım arkadaşı Leroy Fer'den övgü dolu sözler geldi.



Hollanda basınına konuşan Fer, 19 yaşındaki futbolcu için şöyle konuştu;



"TOPU ORKUN'A VERİN VE..."



"Orkun oyunu çok iyi okuyor. İnanılmaz bir tekniği var, ayrıca ayakları çok iyi. Topu Orkun'a verin, o ne yapacağını bilir. Her zaman topu isteyen bir oyuncu zaten. Sorumluluk alıyor. Sahada farkını gösteriyor, çok çok tehlikeli bir futbolcu."



Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Orkun, A Milli Takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanmıştı.



