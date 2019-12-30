Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler! - Son Dakika Spor

Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Hollanda'da harikalar yaratan ve Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için takım arkadaşı Leroy Fer'den övgü dolu sözler geldi.

Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Hollanda'da harikalar yaratan ve Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için takım arkadaşı Leroy Fer'den övgü dolu sözler geldi.


Hollanda basınına konuşan Fer, 19 yaşındaki futbolcu için şöyle konuştu;


"TOPU ORKUN'A VERİN VE..."


"Orkun oyunu çok iyi okuyor. İnanılmaz bir tekniği var, ayrıca ayakları çok iyi. Topu Orkun'a verin, o ne yapacağını bilir. Her zaman topu isteyen bir oyuncu zaten. Sorumluluk alıyor. Sahada farkını gösteriyor, çok çok tehlikeli bir futbolcu."


Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Orkun, A Milli Takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanmıştı.


Leroy Fer, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi
Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler

Son Dakika Haberleri
18:29 Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika Spor
18:20 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Ünal Karaman'la yolların ayrılmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor
18:18 Ibrahimovic'in Muazzam Frikik Golü - Son Dakika Spor
18:18 Michel Bastos'tan Gözlerini Pasını Silen Gol - Son Dakika Spor
18:18 Sergio Agüero'nun 2019 Yılında Attığı En İyi Goller - Son Dakika Spor
17:51 Galatasaray, Talisca'ya yıllık 6 milyon euro teklif edecek - Son Dakika Spor
17:31 Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:34:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]