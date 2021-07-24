Lerzan Mutlu'dan çok ağır konuştu: Tatillerini bırakıp, Selçuk'un cenazesine bile gelmediler

Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 38 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tektaş'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere sevenlerinde de derin üzüntü yarattı. Geçtiğimiz gün Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine çok sayıda ünlü katılırken, Seda Sayan ve Demet Akalın katılmadı. Tüm bu yaşananların ardından şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cenazeye katılmayan bazı isimler hakkında ağır suçlamalar yöneltti.

"HALKI KANDIRAN SAHTE KAHRAMANLAR"

İsim vermeden bazı ünlüleri bir ölümün üstünden reklam yapmakla suçlayan Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ölünün üstünden bile haber olmak için yalan yanlış haberler yaptırıyorsunuz ya!!! Tühhhhh hepinizi yazıklar olsun... Kahramanlık yapacağım diye sahte kahramanlar sizi. Evde de cenazede de görmedim sizi... Tatilini bile yarım bırakıp dönmeyen... Halkı kandıran sahte kahramanlar sizi... Bari burada yapmayın.." dedi.

Paylaşımlarına devam eden Mutlu, "Bir susun millet acısını yaşasın! Harbi zavallısınız buradan bile reklam çıkarmak!!! Nasıl bir insansınız ya...Pess, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN'DAN YANIT GELDİ

Mutlu'nun bu sözler ile 15 Ağustos'a kadar sahne almayacağını açıklayan Seda Sayan'ı ve cenazeye katılamayan Demet Akalın'ı hedef aldığı iddia edildi. Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: "İki gündür Alişan'layım bana değil tepki! Sabah mezarlıktaydım, kızının mandalinası babasının üstünde, toprağın üstünde…"

SAYAN, KONSERLERİ İPTAL ETMİŞTİ

Seda Sayan, önceki gün gerçekleştirdiği açıklamada cenaze nedeniyle Ağustos ayının ortasına kadar herhangi bir eğlence programında sahne almayacağını dile getirmişti. Sayan, sadece tatildeki arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyledi.

İşte Lerzan Mutlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: