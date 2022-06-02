Lerzan Mutlu, Seren Serengil ve annesine hakaretten hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Lerzan Mutlu, Seren Serengil ve annesine hakaretten hakim karşısına çıktı

02.06.2022 12:53
Lerzan Mutlu, Seren Serengil ve annesine hakaretten hakim karşısına çıktı

Sanatçı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden Seren Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Sanatçı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden Seren Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Mutlu, söz konusu paylaşımlarda müştekileri kastetmediğini söyledi. Seren Serengil ise, "Sanık uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. Özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak inkar ettiği için şikayetçiyim" dedi.

Sanatçı Lerzan Mutlu'nun 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Lerzan Mutlu, müştekiler Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman ile taraf avukatları katıldı.

"Üzerlerine alınmışlar"

Duruşmada savunma yapan sanık Lerzan Mutlu, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Ben sosyal medya hesabımdan iddianamede bahsi geçen paylaşımları yaptım. Ancak bu paylaşımları müştekileri kastederek yapmadım. Üzerlerine alınmışlar, suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.

Duruşmada söz alan müşteki Nevin Teoman, "Sanık bir süredir kızım Seren Serengil'e yönelik sataşır şekilde medyada sözler söylüyor. Sosyal medya üzerinden yazılar yazıyordu. Bu nedenle suça konu paylaşımların bizim hakkımızda olduğunu anladık. Benimle ilgili iddiaları doğru değildir ve yakışıksızdır. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim" diyerek cezalandırılmasını istedi.

"Özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim"

Seren Serengil, "Sanık uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. Bana karşı tehdit ve şantajda bulunmaktadır. Kendisi özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak inkar ettiği için şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Müştekileri kastetmedim"

Bunun üzerine söz alan Lerzan Mutlu, "Ben müştekileri kastetmedim. Müştekilere yönelik bir husumette beslemiyorum" diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, suça konu paylaşımların müştekilere yönelik yapıldığına dair tereddüde yer vermeyecek şekilde bir açıklık bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verilmesini istedi.

"Cezasını çekecek"

Mahkeme, taraflara esasa ilişkin beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Serengil duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Şikayetçi olduk, cezasını çekecek. Bu kadının yıllardır bana karşı takıntısı var, benimle gündeme gelmek istiyor. Kurtulamıyorum. En sonunda mahkemeye başvurmak zorunda kaldım. Anneme söylediği her laf için cezasını çekecek" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seren Serengil ile Lerzan Mutlu arasında olay öncesine dayanan husumet ve anlaşmazlıkların bulunduğu anlatılıyor. Mutlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil'e ve annesine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtiliyor. Taraflar arasında başlatılan uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlandığı ve tarafların uzlaşamadıkları kaydediliyor. İddianamede, Lerzan Mutlu'nun "zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 4 ay 10 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. - İSTANBUL

Lerzan Mutlu, Seren Serengil ve annesine hakaretten hakim karşısına çıktı
Lerzan Mutlu, Seren Serengil ve annesine hakaretten hakim karşısına çıktı
Lerzan Mutlu, Seren Serengil ve annesine hakaretten hakim karşısına çıktı

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Kaynak: İHA

Seren Serengil, Lerzan Mutlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lerzan Mutlu, Seren Serengil ve annesine hakaretten hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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