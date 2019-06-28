Les Misérables, suç karşıtı bir ekibe katılan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Stephane, Paris
banliyölerinden Montfermeil’deki suçla mücadele eden bir birliğin yeni üyesidir. Yeni ortamına adapte olmaya çalışan Stephane, birliğin deneyimli üyeleri olan Chris ve Gwada ile birlikteyken komşu çeteler arasındaki gerginliğin hızlıca yükseldiğini fark eder. Yönetmen:
Ladj LySenaryo:
Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis ManentiOyuncular:
Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond LopezFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Les misérablesYapımcı Firma:
Srab FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
102 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
24.01.2020Les misérables Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.