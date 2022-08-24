Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi - Son Dakika
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Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi

24.08.2022 14:01
Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi

LESHAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Yangtze Nehri'nin üç kolunda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinin hemen dışında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görünür hale geldi.

LESHAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Yangtze Nehri'nin üç kolunda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinin hemen dışında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görünür hale geldi.

Leshan Dağı'nda, Minjiang, Qingyi ve Dadu olmak üzere birleşen üç nehre bakan bir noktada yer alan Buda heykeli, Tang Hanedanlığı döneminde (618-907), 713 yılında başlanarak 90 yılı aşkın bir sürede inşa edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Tibet'in bazı kesimleri orta ve şiddetli kuraklıklardan etkileniyor.

Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi

23 Ağustos 2022'de bir drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinde düşen su seviyesi sonucu ortaya çıkan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görülüyor. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi

23 Ağustos 2022'de bir drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinde düşen su seviyesi sonucu ortaya çıkan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görülüyor. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi

23 Ağustos 2022'de bir drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinde düşen su seviyesi sonucu ortaya çıkan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görülüyor. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi

23 Ağustos 2022'de bir drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinde düşen su seviyesi sonucu ortaya çıkan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görülüyor. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi

23 Ağustos 2022'de bir drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinde düşen su seviyesi sonucu ortaya çıkan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görülüyor. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Buddha, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sichuan Eyaletinde Su Seviyesinin Düşmesiyle Dev Buda Heykelinin Kaidesi Görünür Hale Geldi - Son Dakika
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