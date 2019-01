Leshow Gala Defilesi Ünlü Mankenlerin Katılımıyla Gerçekleşti

Kapılarını ilk kez İstanbul Kongre Merkezi'nde açan LeShow Deri ve Moda Fuarı'nda düzenlenen defile ile firmalar, 2019-2020 sezonu deri ve moda koleksiyonları tanıttı. Defile, modacılar ve tasarımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Moskova ardından ilk kez İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açan, 15 ülkeden 150 firmanın katıldığı ve 26 Ocak tarihine kadar devam edecek olan LeShow Deri ve Moda Fuarı'nda düzenlenen defilede firmalar, 2019-2020 sezonu deri ve moda koleksiyonları tanıttı. Koreografisini Asil Çağıl'ın sunuculuğunu Jülide Ateş 'in gerçekleştirdiği, ünlü tasarımcı ve modellerin yer aldığı defilede Sacha Pacha, Vlasta Kopylova Design, Lindi West, Steel Deri, Oksa Deri, Panterrez ve Sansar Deri, 2019-2020 koleksiyonlarını, Özge Ulusoy Ece Gürsel ve Sema Şimşek başta olmak üzere daha birçok modelle en trend deri kostüm ve aksesuarlarını tanıttı. Defile ulusal ve uluslararası modacı ve tasarımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca fuarın giriş ücretlerinden elde edilen gelirlerin, kız çocuklarının eğitimine bağışlanması nedeniyle Özkan Uğur 'un da defileye katıldığı belirtildi."DERİ KONUSUNDA TÜRK PAZARI, ÖNEMLİ PAZARLARDAN BİR TANESİ"Defileyi ve fuarı takip etmek için Sırbistan 'dan katılan Tasarımcı İrena Grahovac, "Fuarda bulunmaktan son derece mutluyum. Fuara geliş amacım; hem fuarı tanıtmak hem de kendi ürünlerimi sergilemek. Deri konusunda Türk pazarı, önemli pazarlardan bir tanesi. Bir pazarın başarısını belirleyen en önemli faktör; müşterinin beklentileri ve istekleri. Eğer Rus pazarı ile çalışıyorsanız, Rus pazarının isteklerine göre tasarımlar yapmak zorundasınız. Eğer Avrupa ile çalışıyorsanız farklı tasarımlar yapmak zorundasınız. Bunu Türk pazarı da gayet güzel yapıyor. Bende onlarla beraber çalışıyorum" şeklinde konuştu.Fuara katılan ve defileyi izlemeye gelen İslami Moda ve Tasarım Konseyi Kurucusu ve Başkanı Alia Khan ise şöyle konuştu: "Yanlış anlamdan dolayı özellikle kürk üretimine karşı bir tepki var. Günümüzde kürk üreticisi firmalar da bunu konuyu dikkate alıyor. Sürdürülebilir hayvan yaşamı ve çevreye duyarlılık konusunda herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Hayvanların ölmediği bir dünyada gene de modanın ihtiyaçlarını karşılayarak devam etmek istiyor. Kurumumuz bu konu çok büyük önem veriyor. Son dönemde Arap dünyasında ve yurtdışında kürk ve deri kullanımı arttı. Firmaların, çevreye duyarlılığı ve hayvan koruma yönelik duyarlığı arttığı sürece mevcut problemlerin hepsi bir gün giderilecek ve bu moda ilerleyecek. Bulunduğum coğrafyada bulunan büyük marketlerde kürklerin ve deri ceketlerin yerini aldığını görebilirsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Aksesuar ve giyim olarak ayırmıyorum, her ikisinde de kullanılsın. Madem ki insanlar seviyor neden kullanılmasın. Yeter ki etik olsun, etik değerlerimizi kaybetmeyelim. Fuar, deri ve kürk sektörünü bir araya getirmekte. Bunun yanında da şöyle bir vazife üstelenmekte: Çevreye karşı duyarlılık, hayvan haklarına saygı ve etik değerlerin korunması konusunda da firmaların ne kadar güzel işler yaptığını ortaya koyuyor"."2019, KÜRK İÇİN ÖNEMLİ BİR YIL"2019'un kürk için önemli bir yıl olduğunu belirten İtalyan Moda Marka Strateji Acentesi SDR'ın sahibi Samantha de Reviziis, "Geçen hafta Paris 'te 'Moda Haftası'ndaydım. Bırakın Moda Haftası'nı, sokakta yürüdüğümde büyük mağazalara baktığımda hemen hemen her yerde kürkleri gördüm. Bu benim çok hoşuma gitti. Etik değerlerle desteklenmiş kürk dünyasının, gelecekte eski önemini kaybetmek yerine insanlar tarafından beğeni ile seçileceğini düşünüyorum. Fuara ilk defa katılıyorum. Şu ana kadar aldığım izlenim son derece pozitif. Kürk ve deri modasının önemli isimlerini burada toplanmış olduğunu görüyorum. İzlenimleri kendi bloğumda paylaşacağım" diye konuştu.Fuar ve defile hakkında bilgi veren Türkel Fuarcılık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ebru Gençoğlu, "Fuar, Moskova'da 21 yıldır dünyanın en iyi deri ve moda fuarı olarak düzenleniyordu. Moskova'da düzenlenmeye devam edecek. İstanbul'daki ihtiyaçtan dolayı fuarı buraya taşıdık. Defileye katılan 7 tane markamız var. 2019-2020 deri ve moda tasarımlarını burada sergiliyorlar. Önemli konuk ve önemli mankenlerimiz defilede yer aldı. Defileyi ilk defa yaptık, ciddi bir yoğunluk oldu. İslami Moda ve Tasarım Konseyi Kurucusu ve Başkanı Alia Khan da bizimle beraber. Dünya milyonlarca insana erişimi olan bir iş insanı. Onu burada onur konuğu olarak ağırlıyoruz. Fuarda Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile beraberiz. Kimsesiz kız çocuklarına burs veren bir dernek. Fuardaki girişin ücretlerini bu derneğe bağışlıyoruz. Özkan Uğur'da defileye yer aldı. Onun burada olmasının en büyük sebeplerinden biri; burada yapılan sosyal sorumluk projesi olmasıdır. - İstanbul