Leshow, İstanbul'da Deri Ve Moda Rüzgarı Estirecek!

24 Ocak akşamı görkemli bir galayla 2019'un deri trendlerinin görücüye çıkacağı fuarın defile sunuculuğunu Jülide Ateş, koreografisini Asil Çağıl yaparken podyumunda Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Sema Şimşek gibi birçok özel isim yer alacak.

21 yıldır Moskova'da düzenlenen, deri sektörünün en önemli fuarı LeShow Deri ve Moda Fuarı, 24 Ocak günü İstanbul Kongre Merkezinde kapılarını açıyor.

24 Ocak Akşamı koreografisini Asil Çağıl'ın, sunuculuğunu Jülide Ateş'in gerçekleştireceği, ünlü tasarımcı ve modellerin yer alacağı defilede Sacha Pacha, Vlasta Kopylova Design, Lindi West, Steel Deri ve Sansar Deri 2019/2020 koleksiyonlarını, Özge Ulusoy, Çağla Şıkel, Ece Gürsel ve Sema Şimşek başta olmak üzere daha birçok modelle en trend deri kostüm ve aksesuarlarını tanıtacak. Rusya, ABD, Japonya, Avustralya, Sırbistan, Güney Afrika, Yunanistan, Portekiz, Pakistan , Fas, Benin, Qatar, Kuveyt, Dubai, Lübnan, Kazakistan, Ukrayna, İtalya ve Almanya gibi ülkelerden birçok markanın yoğun ilgi gösterdiği fuarda, deri giyimin yanı sıra dış giyim, aksesuar, ayakkabı ve çanta üreticileri de ürünlerini yeni pazarlarla tanıştırma fırsatı bulacak.

Defileyle birlikte start verecek olan LeShow İstanbul Deri ve Moda Fuarı'nda tasarımcılar bölümünde; Murat Aytulum, Ceren Ocak, Tuba Ergin, Çiğdem Karavit, Gökhan Yavaş, Meltem Özbek, Mert Erkan, Hasan Koca gibi isimlerin koleksiyonları yer alacak.

Leshow İstanbul'da Arap Dünyası'nın en başarılı 50 iş insanı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni şekillendiren en etkili 100 iş insanı arasında yer alan "İslami Moda ve Tasarım Konseyi (Islamic Fashion & Design Council-IFDC) Kurucusu ve Başkanı Bayan Alia Khan, Fuar'ın küresel marka temsilcisi ve onur konuğu olarak yer alacak.

Küresel deri ve kürk moda endüstrisine sunmuş olduğu seçkin ve sıra dışı hazır giyim tasarımlarıyla ünlü Sırp tasarımcı ve işkadını Irena Grahovac da "LeShow İstanbul-2019 Uluslararası Deri ve Moda Fuarı"na uluslararası marka temsilcisi ve onur konuğu olarak iştirak edecek, aynı zamanda en yeni ve seçkin koleksiyonlarını da katılımcı ve ziyaretçilerle buluşturacaktır.

Farklı ülkelerden ünlü satın alımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuar, ihracatta hızla büyüyen deri pazarında yer almak isteyen Türk deri firmaları için önemli buluşma noktası olacak.

24/26 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Leshow İstanbul'un biletleri Biletix'te satışa sunulmuş olup gelirleri de Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında NEYAD'a bağışlanacaktır.