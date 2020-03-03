Lesotho Başbakanı Thabane, istifa baskısıyla karşı karşıya - Son Dakika
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Lesotho Başbakanı Thabane, istifa baskısıyla karşı karşıya

6 saat önce

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane'nin istifası isteniyor.

Lesotho Başbakanı Thabane, istifa baskısıyla karşı karşıya, System.String[]

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane'nin istifası isteniyor.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, iktidardaki Tüm Basotho Sözleşmesi Partisi ve muhalefetteki Demokratik Kongresi, hakkında cinayet iddiaları bulunan Başbakan Thabane'yi istifaya çağırdı.

Muhalefet, Thabane'nin istifasının ülkedeki siyasi istikrarsızlığa son vereceğini savunuyor.

Thomas Thabane'nin 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından iki gün önce boşanma sürecinde olduğu eşi Lipolelo Thabane, başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Thabane'nin olaydan bir süre sonra evlendiği Maesaiah Thabane, 5 Şubat'ta polis tarafından Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanmıştı.

Eski eşinin ölümüyle hiçbir ilgisinin olmadığını savunan Başbakan Thabane, olayda dahli bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini belirtmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:34 Kaynak: AA
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