Lesotho Başbakanının karısı, kocasının eski karısını öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

Afrika ülkesi Lesotho Başbakanı Tom Thabane'nin karısı Maesaiah Thabane, kocasının eski karısı Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanıyor.

Lesotho Polisi Komiser Yardımcısı Mokete Paseka, Güney Afrika'da bulunan Maesaiah Thabane'nin ülkeye dönerek, polise teslim olduğunu açıkladı.

Lipolelo Thabane, eşi Tom Thabane'nin 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından 2 gün önce başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Başbakan ile eski karısının o dönem boşanma sürecinde olduğu anlaşılmıştı.

Karısının ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Başbakan Thabane ise olaya dahline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini söylemişti.