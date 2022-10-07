Anayasal monarşiyle yönetilen Lesotho'da yeni kurulan Refah için Devrim (RFP) Partisi'nin yanı sıra Demokratik Kongre (DC) ve Tüm Basotho Kongresi'nin (ABC) seçimlerde öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu ülkede, 50'den fazla siyasi parti 120 sandalyeli mecliste çoğunluğu elde ederek yeni hükümeti kurmak için yarışıyor.

Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Güney Afrika, Lesotho, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lesotho'da halk sandık başında - Son Dakika

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