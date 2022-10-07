Lesotho'da halk sandık başında - Son Dakika
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Lesotho'da halk sandık başında

07.10.2022 15:20
Lesotho'da halk sandık başında

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da halk, meclis seçimleri için sandık başına gitti.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da halk, meclis seçimleri için sandık başına gitti.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu ülkede, 50'den fazla siyasi parti 120 sandalyeli mecliste çoğunluğu elde ederek yeni hükümeti kurmak için yarışıyor.

Anayasal monarşiyle yönetilen Lesotho'da yeni kurulan Refah için Devrim (RFP) Partisi'nin yanı sıra Demokratik Kongre (DC) ve Tüm Basotho Kongresi'nin (ABC) seçimlerde öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Bağımsızlığını kazandığı 1966'dan bu yana 4 askeri darbenin görüldüğü ülkede, iktidardaki ABC Partisi'ndeki iç çekişmelerden ötürü yıllardır istikrar görülmüyor.

Toprakları Güney Afrika Cumhuriyeti içinde yer alan Lesotho'da 2020'de ABC lideri Thomas Thabane, eski eşini öldürmekle suçlandıktan sonra istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Güney Afrika, Lesotho, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lesotho'da halk sandık başında - Son Dakika
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